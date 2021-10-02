عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجمارك تبدأ تطبيق منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات ACI.. تفاصيل

الجمارك
الجمارك

طبقت مصلحة الجمارك المصرية فعليا علي مستوي الموانئ والمنافذ الجمركية البحرية كمرحلة أولي؛ منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات والرسائل الجمركية ACI، والتي تستهدف وزارة المالية عدم السماح بالافراج عن أي شحنة من الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة بدون تسجيلها او معروف بياناتها.


وقال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن الحكومة تستهدف تبسيط عمليات الافراج الجمركي عن البضائع والشحنات بغرض القضاء علي حالات التهريب الجمركي بما يدعم حركة التجارة الدولية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، حيث تم الانتهاء فعليا من 95% من منظومة " نافذة" وهي منصة رقمية لعمليات الافراج الجمركي المميكن عن البضائع و الشحنات الصادرة والواردة عبر المنافذ والموانئ الجمركية؛ بالتعاون مع أكثر من 10 جهات حكومية أبرزها " الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والورادات، هيئة أمن الموانئ،اتحاد الصناعات، الاتحاد العام للغرف التجارية، مصلحة الضرائب المصرية، هيئة تنمية الصادرات وغيرها".

الجمارك : تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعـة نظام التسجيل المسبق للشحنات

ميكنة الجمارك المصرية تيسيرا علي الممولين والمستثمرين.. استراتيجية الحكومة لزيادة الحصيلة


أضاف " الغتوري"، في تصريحات له، إنه تم بالفعل تسجيل ٢٥٠٠ شركة نحو ١٨ ألف معاملة جمركية ناجحة  بمنظومة ACI  خلال الـ 5 شهور الأخيرة بالاضافة لوصول عدد الحسابات الإلكترونية إلي 18 ألف حساب وتسجيل 26 ألف شركة عبر منصة Cargox.


وكشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات له، عن وجود استعدادات لدي المصلحة للتيسير علي المتعاملين مع " الجمارك" باعتباره تكليفا رئاسيا بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التى تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.


اوضح " الغتوري" أنه المصلحة ستمنح اعفاءا بنسبة 30% علي الرسوم المقررة عند الاشتراك في منظومة الـ ACI في الفترة من 1 حتي 15 من سبتمبر الجاري بعد فرض خصم بنسبة 50% خلال أغسطس الماضي، بالاضافة لفرض خصم بنسبة ٢٠٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر  الحالي.
و تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفورى للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID».


وعلي سياق متصل أصدر رئيس مصلحة الجمارك قرارا، بتشكيل غرفة عمليات مركزية للمصلحة بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS، لمتابعـة نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، حيث تقوم الغرفة على مدار 24 ساعة  بمتابعة المنظومة الجديدة والإشراف على فرق العمل بالمراكز اللوجستية التي تضم ممثلي المصلحة والشركة ويمكن للغرفة الاستعانة بمن تراه لإنجاز اعمالها. 


وقال "الغتوري" إنه تم تكليف فريق العمل من الغرفة الرد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات التسجيل المسبق للشحنات الكترونيا وإجراءات عمل المنظومة، استقبال الشكاوى،و دراسة المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك من خلال هذه المنظومة، بالاضافة للعمل علي حل جميع المعوقات التي تواجه فرق العمل .


و تقوم الغرفة بعرض تقرير دوري يتضمن المشاكل والملاحظات المرفوعة لها من قبل فرق العمل وحالة العمل وانتظامه وذلك اعتبارا 25 سبتمبر الماضي حتي 24 من اكتوبر الجاري

 

 

مصلحة الجمارك وزارة المالية التسجيل المسبق عن الشحنات اخبار مصر مال واعمال منظومة ACI

موضوعات متعلقة

ما هي عقوبة تهريب البضائع.. قانون الجمارك يرد

ترشيحاتنا

إصابة 3 في حريق هائل التهم مول تجاريا في دمنهور.. صور

ألمانيا.. حريق ضخم يتسبب في قطع الكهرباء عن 15 ألف منزل

قمة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد .. التشكيل الرسمي للفريقين

منحه السيسي قلادة النيل في أولى قراراته كرئيس للجمهورية.. كيف أنقذ عدلي منصور مصر؟

تعرف على الأسعار الجديدة لـ سيارات إم جي موديل 2022 في مصر..صور

«راقصة» على شواهد القبور .. فيفي عبده ودينا تُثيران الجدل من جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. الأرصاد تحذر من تأثر مناطق في المملكة بالإعصار شاهين

خالد عبد العزيز يكشف لـ صدى البلد موقفه من انتخابات الزمالك

وقف نظر استئناف مجدي عبد الغني على تغريمه في قضية الميراث

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تفعيل خدمة سداد مصروفات المدارس بالرقم القومي غدا عبر 3 وسائل

شاهد.. التفاصيل الكاملة لمأساة نجار الهرم.. بوشكا قبل وفاته: راضي بقضائك يارب.. والمتهمة: خدت حقي

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل مروان بابلو في المنارة بمشاركة شاب جديد والناظر

أول ظهور للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد الحكم بسجنه سنة ..شاهد

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

فيديو

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

تحذير للمرضعات "لا تُجرين عمليات جراحات السمنة" .. شاهد

هل تزيد جراحات السمنة من فرص الإنجاب لدى النساء والرجال ؟

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

عمر عاقيل يكتب: محترفونا جعجعة بلا طحين

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «10»

د. محمد عونى يكتب: الأهلى تاريخ مشرف عبر كل العصور

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ