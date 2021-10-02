الجمارك تبدأ تطبيق منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات ACI.. تفاصيل

طبقت مصلحة الجمارك المصرية فعليا علي مستوي الموانئ والمنافذ الجمركية البحرية كمرحلة أولي؛ منظومة التسجيل المسبق عن الشحنات والرسائل الجمركية ACI، والتي تستهدف وزارة المالية عدم السماح بالافراج عن أي شحنة من الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة بدون تسجيلها او معروف بياناتها.



وقال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن الحكومة تستهدف تبسيط عمليات الافراج الجمركي عن البضائع والشحنات بغرض القضاء علي حالات التهريب الجمركي بما يدعم حركة التجارة الدولية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، حيث تم الانتهاء فعليا من 95% من منظومة " نافذة" وهي منصة رقمية لعمليات الافراج الجمركي المميكن عن البضائع و الشحنات الصادرة والواردة عبر المنافذ والموانئ الجمركية؛ بالتعاون مع أكثر من 10 جهات حكومية أبرزها " الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والورادات، هيئة أمن الموانئ،اتحاد الصناعات، الاتحاد العام للغرف التجارية، مصلحة الضرائب المصرية، هيئة تنمية الصادرات وغيرها".



أضاف " الغتوري"، في تصريحات له، إنه تم بالفعل تسجيل ٢٥٠٠ شركة نحو ١٨ ألف معاملة جمركية ناجحة بمنظومة ACI خلال الـ 5 شهور الأخيرة بالاضافة لوصول عدد الحسابات الإلكترونية إلي 18 ألف حساب وتسجيل 26 ألف شركة عبر منصة Cargox.



وكشف الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك في تصريحات له، عن وجود استعدادات لدي المصلحة للتيسير علي المتعاملين مع " الجمارك" باعتباره تكليفا رئاسيا بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التى تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.



اوضح " الغتوري" أنه المصلحة ستمنح اعفاءا بنسبة 30% علي الرسوم المقررة عند الاشتراك في منظومة الـ ACI في الفترة من 1 حتي 15 من سبتمبر الجاري بعد فرض خصم بنسبة 50% خلال أغسطس الماضي، بالاضافة لفرض خصم بنسبة ٢٠٪ لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر الحالي.

و تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفورى للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID».



وعلي سياق متصل أصدر رئيس مصلحة الجمارك قرارا، بتشكيل غرفة عمليات مركزية للمصلحة بالتعاون مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS، لمتابعـة نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، حيث تقوم الغرفة على مدار 24 ساعة بمتابعة المنظومة الجديدة والإشراف على فرق العمل بالمراكز اللوجستية التي تضم ممثلي المصلحة والشركة ويمكن للغرفة الاستعانة بمن تراه لإنجاز اعمالها.



وقال "الغتوري" إنه تم تكليف فريق العمل من الغرفة الرد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات التسجيل المسبق للشحنات الكترونيا وإجراءات عمل المنظومة، استقبال الشكاوى،و دراسة المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك من خلال هذه المنظومة، بالاضافة للعمل علي حل جميع المعوقات التي تواجه فرق العمل .



و تقوم الغرفة بعرض تقرير دوري يتضمن المشاكل والملاحظات المرفوعة لها من قبل فرق العمل وحالة العمل وانتظامه وذلك اعتبارا 25 سبتمبر الماضي حتي 24 من اكتوبر الجاري