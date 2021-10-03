عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد توجيهات الرئيس.. سنجاب: مصر لديها قاعدة عريضة من الباحثين والتعليم العالي قادر على إنشاء هيئة متخصصة

الدكتور عبد الناصر
الدكتور عبد الناصر سنجاب

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض دور مؤسسات البحث العلمي في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة لصالح مشروعات الدولة التنموية".


ووجه الرئيس، بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي لأغراض العملية التنموية الشاملة في الدولة، مع زيادة مخصصات الدعم في هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشاكل المختلفة، مع مراعاة التطوير المستمر لمختلف الخدمات البحثية المقدمة من المراكز والمعاهد المتخصصة لاستيعاب الاحتياجات التنموية المتزايدة، خاصةً ما يتعلق بربط البحث العلمي بجهود تعميق الصناعة الوطنية.

 

وعرض وزير التعليم العالي، دور المراكز والمعاهد البحثية في خطط التنمية على مستوى الدولة، حيث يتبع الوزارة 11 مركز أبحاث، فضلاً عن أكثر من 300 مركز ووحدة بحثية تابعة للوزارات والهيئات الأخرى وكذلك عدد من الشركات والمصانع.

 

وفي ذات السياق قال الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق والباحث الرئيسي لمركز أبحاث أكتشاف الدواء وتطويره أن مصر لديها قاعدة عريضة من الباحثين مؤكدا أن القيادة السياسية تعمل على دمجهم  لصالح مشروعات الدولة التنموية .

 

وأضاف الباحث الرئيسي لمركز أبحاث أكتشاف الدواء وتطويره خلال تصريحاته لـ صدي البلد ان من الضرورة وجود هيئة لمركز البحث في مصر تعمل علي استقطاب الباحثين البارزين وتوفير كافة الإمكانيات لهم  مشيرا الي ان وزارة التعليم العالي قادرة علي ذلك في وقت قصير لما تملكه من إمكانيات وخير دليل الجامعات الأهلية التي اثبت نجاحا كبيرا خلال الفترة القصيرة الماضية .

 

وأكد الدكتور عبد الناصر سنجاب إن هناك عدداً من المشكلات ما زالت تواجه الباحثين  رغم جهود الدولة في تطوير عملية البحث العلمي أهمها ضعف التمويل المادي  حيث تعاني العديد من المراكز البحثية من غياب أحدث الأجهزة الدقيقة والتمويل اللازم للأبحاث  فضلا عن ضعف العديد من الأبحاث المقدمة .

 

وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس السابق الي ان السبب وراء عدم نجاح البحث العلمي في مصر  لخدمة المجتمع يتشكل في عدم وجود خطة استراتيجية واضحة للبحث العلمي في المراكز البحثية والجامعات .

 

وشدد سنجاب علي ضرورة تطبيق البحث العلمي علي أرض الواقع والتعاون بين الجهات البحثية ومؤسسات قطاع الإنتاج .

وتم في هذا الإطار استعراض نموذج معهد بحوث البترول التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون القائم في هذا الإطار مع وزارة البترول، حيث استعرض وزير البترول ما تم في هذا الإطار من إمداد الصناعة البترولية والقومية بالدراسات والأبحاث العلمية والاستشارات والخدمات التحليلية والتقنية وتدريب الكوادر في مختلف الأنشطة في قطاعات البترول والغاز الطبيعي، مثل التعاون مع حقل ظهر والمنصات البترولية البحرية المختلفة والشركة القابضة للكيماويات وشركة مصر للبترول وغيرها من شركات البترول.


كما تم عرض الجهود المشتركة لكلٍ من وزارتي التعليم العالي والبترول في إطار دور الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة أغراض التنمية المستدامة ومواكبة توجهات الدولة مع التطور العالمي في التحول الرقمي وتنفيذ مشروعات ذات عائد اقتصادي ومردود تنموي، مثل رصد التلوث البترولي، ودراسة المياه الجوفية، فضلاً عن بلورة خرائط لمسارات خطوط المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وكذا إعداد الدراسات البيئية والساحلية للتوسعات الكشفية عن البترول، إلى جانب تحديد أنسب المواقع لمحطات الرياح والطاقة الشمسية، والإدارة المتكاملة للبحيرات، بالإضافة إلى إعداد الدراسات للتنقيب عن المعادن والموارد الأرضية.

ترشيحاتنا

أفغانستان.. الكشف عن تفاصيل جديدة حول هروب الرئيس أشرف غني

الدوري التركي .. مصطفي محمد يقود جالاتا سراي لفوز قاتل على ريزه سبور

بفساتين سندريلا.. منى زكى تثير الجدل بأنوثتها

طالع نازل.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأحد 3 أكتوبر

توقعات الجماهير لمباراة الزمالك وبرشلونة في كأس العالم لأندية كرة اليد.. فيديو

هدف من كوكب آخر .. محمد صلاح رجل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعصار شاهين.. غرق سفينة في ميناء السلطان قابوس وإنقاذ طاقمها

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

عريسها قتلها ليلة الحنة.. عروس قليوب تلقت 15 طعنة بجسدها.. والمتهم: أرغمونى على الزواج منها

ابقوا في منازلكم.. تحذير عاجل من عمان بشأن تطورات إعصار شاهين

"شاهين" يؤثر على الإمارات.. الإرصاد تحذر: تقلبات مناخية في هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

فيديو

لخريجي الكليات الحكومية والخاصة.. تفاصيل وشروط التقديم بـ الكلية الحربية |فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. شاب تصعد روحه للسماء أثناء الصلاة

أحمد العطار يطرح أغنية "مهما تبعد".. فيديو

شارك في العزاء.. مقتل عروس قليوب على يد عريسها ليلة حنتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ