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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للبيع بهذا الثمن .. نسخة مكشوفة من GMC يوكن XL .. صور

للبيع بهذا الثمن
للبيع بهذا الثمن .. نسخة مكشوفة من GMC يوكن XL

لاشك أن النسخة GMC يوكن XL هي واحدة من أشهر الاصدارات على الاطلاق، حيث تتمتع بالعديد من المفاهيم القوية، مثل سعة المحرك، والتصميم الخارجي العملاق، والذي يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة الشديدة، إلى جانب المكاليات الخاصة بها.

ولكن خضعت السيارة GMC يوكن XL إلى عملية لاعادة الهيكلة من نوع اخر، وذلك عندما قرر مالك هذه السيارة بتحويلها إلى نسخة "مكشوفة" بعد أن تمت ازالة السقف والاعمدة بطريقة احترافية، لتاتي هذه النسخة العملاقة باطلالة خاصة.

ويبدو ان هذه النسخة مازالت تحتفظ ببعض الدعامات الحديدية من الخارج، والتي يمكن أن يثبت عليها غلاف من الجلد، للحماية الخارجية من العوامل الجوية المختلفة، ولكن هذا الغلاف يثير بعض التساؤلات الخاصة بناحية العزل الخارجي ومدى قوة الضوضاء والمؤثرات الخارجية.

ومن الممكن أن يقوم قائد السيارة بازالة هذا السقف بسهولة تامة للتمتع بارحلات المختلفة، وعند حدوث ذلك فسوف نجد أن هذه النسخة تمتلك مساحة داخلية رحبة تتسع إلى 7 مقاعد، مع مساحة تخزين خلفية مناسبة، بالاضافة إلى بعض التجهيزات الداخيلة مثل مقود حركة مالتي متعدد الاستخدامات، ومكيف هواء.

القدرات الخاصة بمحرك السيارة GMC يوكن XL .. وكم يبلغ سعرها ؟ 

تأتي السيارة GMC يوكن XL بمحرك ثماني الاسطوانات طراز V8 بسعة 5300 سي سي، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تتكون من 4 سرعات تدفع السيارة عبر منظومة الجر الخلفي، أما عن سعر هذه السيارة المعروضة للبيع والتي قطعت مسافة 226.771 كيلومتر، فجاءت بقيمة قدرها 11.900 دولار امريكي.

GMC يوكن يوكن XL السيارة GMC يوكن XL محرك السيارة GMC يوكن XL

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