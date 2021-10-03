محافظ الفيوم: المواطن سيشعر بتحسن جودة المياه بعد إزالة التعديات.. فيديو

قال أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن المحافظة تعمل بخطي ثابتة في التعامل مع جميع المخالفات، مؤكدا أن الرئيس أعطي مهلة 6 شهور لإزالة تعديات المجاري المائية وأراضي الدولة.

وأضاف أحمد الأنصاري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولي المصرية"، أن المحافظة رصدت 2000 حالة تعد علي الترع والمصارف وتصنف بين بسيط ومتوسط وجسيم، مؤكدا أن حملة الإزلالات تعمل يوميا بداية منذ الأسبوع الماضي .

وأوضح أحمد الأنصاري، أن التعديات تؤثر بالسلب علي النشاط الزراعي المصري، وبعد نزول الحملات إلى الشوارع سيشعر الناس بتحسن في المياه وجودتها.