عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي جمال يطرح أغنية خليكي رغم تعطل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

رامي جمال
رامي جمال

طرح الفنان رامي جمال أحدث أغانيه التي تحمل أسم “خليكي”، عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب”.

 

وروج رامي جمال لأغنيته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ودشن كاتبًا: “اسمعوا اغنيتي الجديده خليكي وعاوز أعرف رأيكم بما ان كل المنصات التانيه مش شغاله ف فرصه تسمعوا بمزاج”.

 

أغنية “خليكي” من كلمات أحمد تبارك، والحان غريب، والأغنية من البومه المقبل “ولسه”.

 

رامي جمال يستعد لطرح أغنية خليكي من ألبوم ولسه

 

وطرح رامي جمال أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.

 

وطرح رامي جمال، أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، والتى حققت نجاحاً كبيراً ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

 

ومن الأغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

 

رامي جمال الفنان رامي جمال اغنية خليكي البوم ولسه أعمال رامي جمال

موضوعات متعلقة

الحياة من غير واتساب وفيسبوك.. نجيب ساويرس يعلق علي عطل مواقع التواصل

الناس اللي لسة جاية تويتر.. محمد هنيدي يسخر من تعطل مواقع التواصل

"ظبط عدّتك يا عم مارك".. رامي رضوان يعلق علي عطل مواقع التواصل

البريمو.. "تويتر" يتصدر التريند عقب عطل مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

اقفل الراوتر.. هاشتاج "الواتساب" يتصدر التريند عقب العطل المفاجئ

ترشيحاتنا

ناخد بريك.. كندة علوش عن توقف مواقع التواصل: "بتمنى يصير عطل عام"

تعرف على الفرق بين عقوبة التنمر على الأشخاص العاديين و ذوي الهمم

بعد تعطل فيسبوك.. أحمد موسى: وزارة الدفاع الأمريكية تستعد لتهديد أمني

استشهاد عنصر أمني.. السودان: مقتل 4 إرهابين من داعش وضبط 4 آخرين

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة القاهرة

نشأت الديهي تعليقا على تعطل خدمات فيسبوك: مش عارف أتواصل مع زملائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

خسائر فادحة.. تراجع أسهم فيسبوك بعد توقف خدمات تطبيقات الشركة عن العمل

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

حرب سيبرانية أم هجوم هاكرز؟.. أحمد موسى يكشف موعد عودة فيسبوك للعمل

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

شلل إلكتروني..سيجنال ينضم لقائمة أعطال مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب جماهيرية المسلسل الكوري Squid Game الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس

تفاصيل تعاقد وليد منصور والمطربة يسرا في مؤتمر صحفي.. صور

هدف مارادوني وتمريرة سحرية.. لماذا وصفت "ديلي ميل" محمد صلاح ب"النشال"؟

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

فيديو

فيديوجراف.. إعصار شاهين يقترب من السعودية

بعد شائعة وفاته.. جورج وسوف: الناس كل حياتي| فيديو

لارش فيلكس.. نهاية مأساوية لصاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد

رئيس أكاديمية الفنون في حوار لـ صدى البلد: السيسي أعاد للمرأة مكانتها واهتمامه بالفن لا يمكن إغفاله

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ