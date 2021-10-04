رامي جمال يطرح أغنية خليكي رغم تعطل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد

طرح الفنان رامي جمال أحدث أغانيه التي تحمل أسم “خليكي”، عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب”.

وروج رامي جمال لأغنيته عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ودشن كاتبًا: “اسمعوا اغنيتي الجديده خليكي وعاوز أعرف رأيكم بما ان كل المنصات التانيه مش شغاله ف فرصه تسمعوا بمزاج”.

أغنية “خليكي” من كلمات أحمد تبارك، والحان غريب، والأغنية من البومه المقبل “ولسه”.

وطرح رامي جمال أغنيته الخامسة بعنوان "كنا ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.

وطرح رامي جمال، أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، والتى حققت نجاحاً كبيراً ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.