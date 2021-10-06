حسن الخاتمة..أحمد مات ساجدًا في الإسكندرية..وزوجته: كان زوجا مثاليا .. شاهد

"إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ"،

حسن الخاتمة علامة يبشر بها العبد عند موته، وتدل على رضا الله تعالى عليه واستحقاق كرامته تفضلاً منه تعالى، وفي الإسكندرية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أظهر شابًا حين وفاته أثناء صلاته.

فللخاتمة الحسنة أمارات وعلامات تظهر على الميت حين موته.

وأظهر مقطع فيديو يرصد وفاة أحمد السيد (39 عامًا) في الإسكندرية أثناء سجوده في الصلاة بأحد مراكز الأشعة بمنطقة سموحة، شرق الإسكندرية.

وانتشر الفيديو بشكل رهيب، حيث ركزت التعليقات على "حسن الخاتمة"، وغيرها من العبارات المؤثرة، وكان أحمد السيد (39) عامًا، يعمل كفرد أمن بمركز الأشعة، ولديه 3 أطفال، و في الحضرة، وتوفي إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مؤثرة، من بينها "ماذا بينك وبين ربك" و "من عاش على شيء مات عليه"، ومنهم من علق بـ"حسن الخاتمة".

وقالت صابرين إن زوجها كان لديه مرض مزمن في القلب، وخضع لأكثر من عملية جراحية، ونصحه الأطباء بضرورة تواجده في المنزل وامتنع عن العمل لسنوات، وبعد ذلك أجرى عملية أخرى وأصر على النزول إلى العمل من أجل توفير حياة كريمة لزوجته ولأولاده.

وأضافت أن أحد الجيران ساعد زوجها الراحل عن طريق توفير فرد أمن بمركز للأشعة بمنطقة سموحة وهو عمل غير شاق، ولا يوجد به مجهود.

وأكدت صابرين أن أحمد كان زوجا مثاليا وكان يعاملها كأفضل ما يكون، وكا متزوجين عن حب وكان محاربًا في حياته من أجل أولاده وبيته.