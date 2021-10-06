شكل تخيلي يظهر بي إم دبليو X8 الجديدة كليا.. شاهد

ظهرت مؤخرا عدد من الصور التجسسية للسيارة الجديدة بي إم دبليو X8 بتمويهات كبيرة، والتي تستعد الشركة الألمانية بي إم دبليو تدشينها قبل نهاية العام الجاري تمهيدًا لبنائها في مصنع Spartanburg الأمريكي بجوار سيارات X3 حتى X6 الأخرى .

ولكن لم ينتظر مصممو السيارات العالميين من استلهام شكلها التخيلى واظهاره قبل طرح شركة بى ام دبليو اى صور رسمية للسيارة ، وبالفعل ظهرت السيارة في تصميم تخيلي جديد بناء على أحدث صور تجسسية لها.

واستلهم المصممين ملامح التصميم الجديد للسيارة بي إم دبليو X8 من الفئة السابعة المعاد تصميمها، بشبك أمامي كبير وفتحات هواء واسعة منخفضة وغطاء محرك طويل، كما نلاحظ سقف مائل وأقواس عجلات بارزة ، والتي ستأتي منافسا قويا لأمثال أودي Q8 وبنتلي بنتايجا .

ومن المتوقع دعم الداخلية لـ 4 أو 5 ركاب حسب الفئة، كما ستأتي بشاشة معلومات ترفيهية 14.9 إنش ولوحة عدادات رقمية 12.3 إنش وأحدث أنظمة السلامة للعلامة الألمانية.

بالنسبة للمحركات فسنرى عدة خيارات، منها محرك 3.0 لتر تيربو 6 سلندر هجين بالقابس بقوة تقديرية 394 حصان وعزم 600 نيوتن متر، كما أشارت تقارير إلى انطلاق فئة M عالية الأداء بمحرك V8 تورين تيربو هجين بالقابس بقوة إجمالية 760 حصان.