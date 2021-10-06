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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

اتصالات النواب: إنشاء شركة لبناء أبراج المحمول نواة لبداية انطلاق التحول الرقمي

مرثا محروس ،وكيل
مرثا محروس ،وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ثمنت النائبة، مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنشاء شركة لبناء أبراج المحمول التشاركية في مصر، مؤكدة أن الفترة القادمة سيكون هناك الآلاف من خطوط التقوية ، لتقوية شبكات المحمول على مستوى الجمهورية، لاسيما المحافظات الأكثر بعدا والتى كانت تفتقر لمثل هذه الخدمات ، وعلى رأسها العريش وسيناء.

 

وأكدت" محروس" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن وجود شركة لبناء أبراج المحمول التشاركية فى مصر يساعد  بشكل أفضل على إتمام هذه المشروعات المترقب تحقيقها الفترة القادمة من جهة، وسيكون لها المردود الإيجابي الأكبر على خطة الرقمنة التى تنتهجها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية سواء على المستوى الصحي ، أو على المستوى الوظيفي داخل المؤسسات الحكومية .

 

وأشارت وكيل اتصالات النواب إلى أن وجود تقويات لشبكات المحمول، جاءت ضمن مسيرة التحول الرقمي، والتى تعد بمثابة نواة  أساسية لبداية الإنطلاق ،مؤكدة أن منظومة التحول الرقمي ستقضى على الروتين والفساد الإدارى ، وتساهم فى إنجاز خدمات المواطنين ، بدلا من تعطيلها فى المصالح الحكومية لفترة طويلة.

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ويشار إلى أن وقعت شركة مصر الرقمية، الحكومية، اتفاقية مع شركة آي إتش إس تاورز، للحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتيح لها إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات داخل مصر من خلال الشركة المزمع تأسيسها بينهما وهى شركة آي إتش إس تاورز تيلكوم مصر.

 

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن الشراكة إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق المصري من خلال بناء نحو 6000 برج اتصالات لاسلكية على مدار الثلاث سنوات القادمة، وتحقيق خطة الانتشار وفقاً لمخطط العمل واشتراطات الترخيص ذات الصلة.

 

وأضاف أن الترخيص يتيح إمكانية الاستحواذ على أبراج اتصالات لاسلكية مملوكة للغير وذلك بغرض استخدامها في تقديم الخدمات محل الترخيص.

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