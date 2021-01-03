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حوادث

ضبط لص سرق أبراج شبكات المحمول من أعلى عقار بالسيدة زينب

الأحد 03/يناير/2021 - 03:49 م
كلبش
كلبش
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كتب محمد صبري
نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى القبض علي لص سرق أجهزة ولفات سلك نحاسية خاصة بتقوية شبكات المحمول من أعلي عقار بحى السيدة زينب.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة قد شدد علي تكثيف تواجد رجال المباحث بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وتلقي العميد علاء بشندى مدير عمليات مباحث القاهرة أخطارا من قسم السيدة زينب يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بشارع نوبار دائرة القسم تمكنوا من ضبط سائق حال استقلاله سيارته  (أجرة ـ تاكسي).

وبتفتيشها عثر بداخلها على عدد 10 أجهزة خاصة بتقوية شبكات المحمول وعدد 6 لفات سلك نحاسية مجهولة المصدر .

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات حوزته اعترف امام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بسرقتها من داخل برج تقوية احدى شبكات الاتصالات الكبري الكائن أعلي سطح عقار بشارع نوبار ـ دائرة القسم بأسلوب " المغافلة " . 

وباستدعاء مهندس صيانة بشركة المحمول تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة .. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق  .
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