إطلاق شركة لـ بناء أبراج المحمول التشاركية في مصر.. ونواب : نواة أساسية نحو التحول الرقمي .. وخطوة لخدمة مخططات الدولة التوسعية

اتصالات النواب:

وجود شركة لأبراج المحمول تسهم فى سرعة حصول المواطن على الخدمات

برلماني:

تضمن وصول خدمات الاتصال للقرى والنجوع الأكثر افتقارا

برلمانية:

تأتي ضمن الرؤية الشاملة للرئيس السيسي بهدف ميكنة كافة مؤسسات الدولة

وقعت شركة مصر الرقمية، الحكومية، اتفاقية مع شركة آي إتش إس تاورز، للحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتيح لها إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات داخل مصر من خلال الشركة المزمع تأسيسها بينهما.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إن الشراكة إلى تلبية الاحتياجات الخاصة بالسوق المصري من خلال بناء نحو 6000 برج اتصالات لاسلكية على مدار الثلاث سنوات القادمة، وتحقيق خطة الانتشار وفقاً لمخطط العمل واشتراطات الترخيص ذات الصلة.

وأضاف أن الترخيص يتيح إمكانية الاستحواذ على أبراج اتصالات لاسلكية مملوكة للغير وذلك بغرض استخدامها في تقديم الخدمات محل الترخيص.

وفى هذا الصدد، أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس السيسي ، مؤكدين أن الدولة المصرية تنتهج سياسة عالمية تتواكب و الجمهورية الجديدة.

بداية،ثمنت النائبة، مرثا محروس وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنشاء شركة لبناء أبراج المحمول التشاركية في مصر، مؤكدة أن الفترة القادمة سيكون هناك الآلاف من خطوط التقوية ، لتقوية شبكات المحمول على مستوى الجمهورية، لاسيما المحافظات الأكثر بعدا والتى كانت تفتقر لمثل هذه الخدمات ، وعلى رأسها العريش وسيناء.

وأكدت" محروس" فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن وجود شركة لبناء أبراج المحمول التشاركية فى مصر يساعد بشكل أفضل على إتمام هذه المشروعات المترقب تحقيقها الفترة القادمة من جهة، وسيكون لها المردود الإيجابي الأكبر على خطة الرقمنة التى تنتهجها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية سواء على المستوى الصحي ، أو على المستوى الوظيفي داخل المؤسسات الحكومية .

وأشارت وكيل اتصالات النواب إلى أن وجود تقويات لشبكات المحمول، جاءت ضمن مسيرة التحول الرقمي، والتى تعد بمثابة نواة أساسية لبداية الإنطلاق ،مؤكدة أن منظومة التحول الرقمي ستقضى على الروتين والفساد الإدارى ، وتساهم فى إنجاز خدمات المواطنين ، بدلا من تعطيلها فى المصالح الحكومية لفترة طويلة.

من جانبه ،أشاد النائب،عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، بإطلاق شركة لبناء أبراج المحمول التشاركية في مصر، مشيرا إلى أن شبكات المحمول كانت تعمل بطريقة عشوائية خلال العقود الأخيرة، و وجود أبراج متخصصة لها يعمل على تنظيمها .

وعن مزايا إطلاق شركة لبناء أبراج المحمول ، أشار" يحيي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن وجود شركة متخصصة لأبراج المحمول يحد من التلوث البيئي، ويحافظ على صحة المواطن، علاوة على تنظيم عملية الشبكات بالقرى والنجوع الأكثر افتقارا لهذه الخدمات، وبناء أبراج مرخصة، لضمان التاكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات المنصوص عليها في بروتوكول تركيب المحطات الأساسية للتليفون المحمول ، بشكل يحافظ على الحياة الصحية والبيئية.

وأكد عضو مجلس النواب إن هذه الإنطلاقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع بخطط التحول الرقمى ، ورقمنة كافة مؤسسات الدولة بشكل عام لخدمة مخططاتها التوسعية، علاوة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، تعزيزا لحوكمة الإيرادات العامة للدولة.

وفى سياق متصل،ثمنت النائبة، ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقيع شركة مصر الرقمية، الحكومية، اتفاقية مع شركة آي إتش إس تاورز، للحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يتيح لها إنشاء وتأجير أبراج الاتصالات داخل مصر من خلال الشركة المزمع تأسيسها بينهما.

وأكدت" الكسان" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن إنشاء شركة لبناء أبراج المحمول التشاركية، ستسهم فى مساندة التكنولوجيا الموجودة داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، كما أنها ستتيح إنشاء وتأجير اتصالات داخل مصر، علاوة على تلبيتها احتياجات السوق المصري،مشيرة إلى أن الدولة المصرية فى أمس الحاجة لبناء العديد من هذه الأبراج ، و وجودها يتطلب وجود أبراج اتصالات مملوكة للغير.

وأشارت عضو خطة النواب أن هذه الخطوة الطموحة تأتي ضمن الرؤية الشاملة للرئيس السيسي بهدف ميكنة كافة مؤسسات الدولة، مؤكدة أنها من الخطوات الجادة التى تسهم فى سرعة الخدمة المراد تقديمها للمواطن، إلى جانب تحقيق شعور الرضا بين المواطنين، لكي يستشعر ما تقوم به الدولة محققا وملموسا على أرض الواقع.