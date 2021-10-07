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رئيس التحرير
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منوعات

مقدرتش تساعد بنت مش سامعة فتعلمت لغة الإشارة.. همس تترجم أفلام الكرتون إلى أطفال الصم والبكم

صدى البلد

"لم تقدر علي مساعدة طفلة صغيرة من الصم والبكم في الشارع، فاختارت أن تتعلم لغة الإشارة"، كان هذا السبب الرئيسي وراء تعلم همس محمد، فتاه في الـ ٢٠ من عمرها، لغة الإشارة عقب تلك المصادفة البسيطة في الشارع مع طفلة من الصم والبكم والتي لم تستطيع مساعدتها بسبب عدم قدرة الطفلة علي سماعها.

 

وأثرت تلك اللحظة الصغيرة في حياة همس بشكل كبير، فقررت تعلم لغة الإشارة بمفردها، حتي تستطيع التواصل مع أطفال وكبار الصم والبكم ومساعدتهم في التواصل مع الحياة بشكل أفضل، حين مقابلتهم في أي وقت ومكان.

 

وكان تركيز همس علي أطفال الصم والبكم، وقدمت فيديوهات تترجم أفلام الكرتون وأفلام ديزني المشهورة عالميًا، بـ لغة الإشارة إلي الأطفال، مع فيديوهات أخري دينية ومعلومات عامة لعدم شعورهم بالاختلاف عن باقي الأطفال المقتدرة.

 

وتحدثت همس محمد الي عدسة "صدي البلد"، عن مشوارها في تعلم لغة الإشارة وممارستها مع الصم والبكم، وتقديم فيديوهات بلغة الإشارة الي الأطفال، والدافع وراء تلك الخطوة الكبيرة التي غيرت من حياتها بشكل كبير.

 

قالت همس محمد ان تعلمها للغة الإشارة جاء كجانب إنساني، ومن قراءتها للعديد من الكتب المختلفة، ادركت ان اللغة الوحيدة التي يتواصل بها الصم والبكم هي لغة الإشارة، فقررت ان تتعلمها للتواصل معهم بشكل أفضل.

 

وعن الحافز وراء تعلمها للغة الإشارة، قالت همس: "ممكن نقابل شخص من الصم والبكم في أي مكان عام، سوبر ماركت أو في الشارع أو صيدلية، ومحدش بيفهم هما محتاجين ايه، فقررت اني اتعلم لغة الإشارة علشان اقدر اساعد الصم والبكم في اي ظرف واي مكان".

 

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وأعتمدت همس علي قنوات اليوتيوب والإنترنت في تعلم لغة الإشارة بنفسها، ولكن التواصل مع الصم والبكم وممارسة لغة الإشارة هو ما جعلها تتقن لغة الإشارة بشكل أكبر وأفضل من تعلم الانترنت دون ممارسة اللغة.

 

وقررت همس مساعدة أطفال الصم والبكم علي فهم أفلام الكرتون بلغة الإشارة عقب تعلمها واتقانها للغة، وعقبت: "متعة الأطفال هي أفلام الكرتون، وهما بيشوفوا صورة بس من غير صوت، فحبيت اني اترجم ابرز مقاطع أفلام الكرتون علشان يفهموها".

 

وفي حين أنها لا تمتلك قدرة انتاج فيلم كرتون كامل بلغة الإشارة، قررت همس ترجمة أبرز وأشهر مقاطع أفلام الكرتون التي لها لمسة خاصة مع الأطفال، مثل: فيلم الفار الطباخ، وشركة المرعبين المحدودة، وسيمبا، وغيرهم من الأفلام الشهيرة.

 

ولاقت همس العديد من اعجاب رواد السوشيال ميديا علي يوتيوب عند مشاركتها لافلام الكرتون بلغة الإشارة، مما شجعها علي الاستمرار وإنتاج فيديوهات أكثر من أجل أطفال الصم والبكم، وحتي الكبار.

 

واختتمت همس الحديث عن مستقبلها، قائلة: "نفسي أبقي مترجمة إشارة في الجهات الحكومية من أجل الصم والبكم، واهتمام الدولة تجاه صغار الصم والبكم سوف يحل لهم ازمات عديدة في مستقبلهم".

 

لغة الاشارة الإشارة الصم والبكم بكم افلام كرتون

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