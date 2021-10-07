بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سوزوكي ديزاير 2022

شهدت النسخة سوزوكي ديزاير موديل 2022 حالة من الارتفاع الخاصة بالقيمة التسويقية لفئة واحدة، حيث قدرت الزيادة بنسبة بلغت 1000 جنيه، وذلك عن سعر الفئة الاولى فقط، بينما ثبتت اسعار باقي الفئات، ويذكر أن النسخة سوزوكي ديزاير واحدة من اصدارات السيدان، والتي تقدم داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات.

مواصفات السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 في مصر

تأتي السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 3.99 متر، و بعرض يقدر بـ 1.73 متر، و 1.51 متر للارتفاع، و 145 متر للخلوص الارضي، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.45 متر، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 378 لتر.

أما عن المواصفات الفنية فتتسارع السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.9 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود تقدر بـ 12.9 ثانية.

ودعمت السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 بمحرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 85 حصانا عند 6000 لفة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 113 نيوتن/متر عند 4200 دورة في الدقيقة، مقترن بنوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال مكون من 5 سرعات، والاخر أوتوماتيكي الاداء، جميعهم يعمل عبر منظومة الجر الامامي للعجلات.

أسعار السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022

الفئة الاولى مانيوال سوزوكي ديزاير موديل 2022 محرك 1200 سي سي بقيمة قدرها 175.900 ألف جنيه بدلاً من 174.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك سوزوكي ديزاير موديل 2022 بقيمة قدرها 206.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك سوزوكي ديزاير موديل 2022 بقيمة قدرها 215.900 جنيه.