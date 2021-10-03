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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات سوزوكي اسبريسو موديل 2021 في مصر.. صور

سعر ومواصفات سوزوكي
سعر ومواصفات سوزوكي اسبريسو موديل 2021 في مصر

تعتبر النسخة اسبريسو موديل 2021 واحدة من أصغر السيارات تواجدًا داخل السوق المصري، والتي تحمل العلامة التجارية الخاصة بالصانع الياباني العريق سوزوكي، حيث تقدم السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات، والتي تضم حزمة من المواصفات الفنية إلى جانب عناصر الحماية والامان وبعض المواصفات الخاصة بالرفاهية والتحكم.

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تصميم السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021

 

تأتي السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 3565 مم للطول، مع عرض يقدر بـ 1520 مم، و بارتفاع يبلغ 1564 مم، و مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 239 لتر، بينما ترتكز السيارة على عجلات يبلغ قياسها 14 بوصة، ومصابيح امامية هالوجين، ومصابيح ضباب جانبية، وبالنسبة للشكبات الامامية فظهرت بتصميم متعدد المقاطع مما يمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء مع لمسات فضية اللون تقع اسفل غطاء المحرك، وسبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، مع عواكس اضاءة خلفي تقع على جانبي الصادم الخلفي، ومفهوم رباعي الأبواب.

الأداء الفني لمحرك السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021

 

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي للعجلات بواسطة ناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 5 سرعات، بينما تستمد السيارة أوامر القوة من خلال محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سليندر، سعة 1000 سي سي، مع سرعة قصوى تصل إلى 150 كيلومتر في الساعة، ومن خلال الامكانيات الفنية الخاصة بهذه النسخة سوف تتسارع السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 14.3 ثانية.

تجهيزات السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 

 

تضم السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 عجلة قيادة باور، ومكيف هواء يدوي، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي أمامي، ومرايات جانبية يدوية، مع عدد 2 من المكبرات الصوتية، بالاضافة إلى مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالمقاعد الأمامية، مع مستشعرات ركن لمساعدة قائد المركبة على عملية الاصطفاف.

أسعار السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 داخل السوق المصري 

 

وتقدم السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2021 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 146.900 جنيه.

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