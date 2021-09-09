بزيادة 7000 جنيه.. سوزوكي فيتارا 2022

أعلن وكيل العلامة التجارية سوزوكي في مصر عن طرح موديل 2022 ، من طراز فيتارا ، داخل السوق المحلي المصري ، والذى يأتي بزيادة سعرية تقدر بـ قيمة 7000 جنيه .

وأوضح وكيل سوزوكي أن السيارة فيتارا موديل 2022 ، تأتى ضمن فئة السيارات الهاتشباك داخل السوق المحلى المصري ، والتي تتوفر بفئتين سعريتين ، وهم ONE TONE ، و TWO TONE .

وتستمد السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 ، قوتها من محرك سعة 1.6 لتر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وتوفر قوة 120 حصان بالإضافة الي عزم دوران 155 نيوتن متر وخزان وقود سعة 47 لتر.

ويظهر الشكل الخارجي للسيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 ، بعجلات الومنيوم 215/55 R17 لونين ، و اضاءة نهارية LED ، و مصابيح ضباب امامية ، و اضاءة امامية Halogenعدسة لتنقية الضوء ، و ضبط مستوي المصابيح الامامية اوتوماتيك، و اضاءة المصابيح الخلفية LED، و فاميه خلفي ، و سقف بانوراما متحرك ، و حامل سقف باللون الفضي ، و ضبط و ضم المرايات الجانبية كهرباء مع إشارات جانبية.

وتضم السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 ، عدد من وسائل الأمان والحماية ، من بينها 6 وسائد هوائية ، و أنظمة فرامل ABS / EBD / EBA / ESP / HLA ، و نظام مانع السرقة Immobilizer ، سنتر ريموت ، و انذار لمنع السرقة ، و نظام تثبيت مقعد الطفل ISO FIX ، و تنبيه في حالة عدم غلق الأبواب ، و تنبيه بالإضاءة بفتح و غلق الأبواب ، و حساس اضاءة ، و حساس مطر ، و مساعد ركن امامي و خلفي ، و كاميرا خلفية .

اما المقصورة الداخلية للسيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 ، فتضم الدخول بدون مفتاح ، و عجلة قيادة متعددة الوظائف ، و كسوة جلد ، و ناقل حركة بعجلة القيادة بكسوة جلد ، و مثبت سرعة ، و كمبيوتر رحلات بشاشة 4.2 بوصة LCD ، و زر تشغيل وإيقاف المحرك ، و تكييف اوتوماتيك ديجيتال، و فلتر لتنقية الهواء ، و مزيل للضباب بالزجاج الخلفي ، و شاشة تعمل باللمس 7 بوصة ، و اظهار بيانات الهاتف على الشاشة .

بالإضافة الى كسوة المقاعد من جلد و Suede ، و تطعيمات داخلية بالأبواب من الجلد و Suede ، و ساعة بالتابلو ، و اضاءة بصندوق التابلو ، و فتح غطاء خزان الوقود من الداخل.

أما عن أسعار السيارة السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 :

- الفئة الأولى ONE TONE بسعر 360 ألف جنيه بدلاً من 353 ألف جنيه .

- الفئة الثانية TWO TONE بسعر 367 ألف جنيه بدلاً من 360 ألف جنيه .