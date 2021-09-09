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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بزيادة 7000 جنيه.. سوزوكي فيتارا 2022

سوزوكي فيتارا موديل
سوزوكي فيتارا موديل 2022

أعلن وكيل العلامة التجارية سوزوكي في مصر عن طرح موديل 2022 ، من طراز فيتارا ، داخل السوق المحلي المصري ، والذى يأتي بزيادة سعرية تقدر بـ قيمة 7000 جنيه .

 

وأوضح وكيل سوزوكي أن السيارة فيتارا موديل 2022 ، تأتى ضمن فئة السيارات الهاتشباك داخل السوق المحلى المصري ، والتي تتوفر بفئتين سعريتين ، وهم ONE TONE ، و TWO TONE .

وتستمد السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 ، قوتها من محرك سعة 1.6 لتر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وتوفر قوة 120 حصان بالإضافة الي عزم دوران 155 نيوتن متر وخزان وقود سعة 47 لتر. 

 

ويظهر الشكل الخارجي للسيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 ، بعجلات الومنيوم 215/55 R17 لونين ، و اضاءة نهارية LED ، و مصابيح ضباب امامية ، و اضاءة امامية Halogenعدسة لتنقية الضوء ، و ضبط مستوي المصابيح الامامية اوتوماتيك، و اضاءة المصابيح الخلفية LED، و فاميه خلفي ، و سقف بانوراما متحرك ، و حامل سقف باللون الفضي ، و ضبط و ضم المرايات الجانبية كهرباء مع إشارات جانبية.

وتضم السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 ، عدد من وسائل الأمان والحماية ، من بينها 6 وسائد هوائية ، و أنظمة فرامل ABS / EBD / EBA / ESP / HLA ، و نظام مانع السرقة Immobilizer ، سنتر ريموت ، و انذار لمنع السرقة ، و نظام تثبيت مقعد الطفل ISO FIX ، و تنبيه في حالة عدم غلق الأبواب ، و تنبيه بالإضاءة بفتح و غلق الأبواب ، و حساس اضاءة ، و حساس مطر ، و مساعد ركن امامي و خلفي ، و كاميرا خلفية .

اما المقصورة الداخلية للسيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 ، فتضم الدخول بدون مفتاح ، و عجلة قيادة متعددة الوظائف ، و كسوة جلد ، و ناقل حركة بعجلة القيادة بكسوة جلد ، و مثبت سرعة ، و كمبيوتر رحلات بشاشة 4.2 بوصة LCD ، و زر تشغيل وإيقاف المحرك ، و تكييف اوتوماتيك ديجيتال، و فلتر لتنقية الهواء ، و مزيل للضباب بالزجاج الخلفي ، و  شاشة تعمل باللمس 7 بوصة ، و اظهار بيانات الهاتف على الشاشة .

 

بالإضافة الى كسوة المقاعد من جلد و Suede ، و تطعيمات داخلية بالأبواب من الجلد و  Suede ، و ساعة بالتابلو ، و اضاءة بصندوق التابلو ، و فتح غطاء خزان الوقود من الداخل.

أما عن أسعار السيارة السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2022 :

 

- الفئة الأولى ONE TONE بسعر 360 ألف جنيه بدلاً من 353 ألف جنيه .

- الفئة الثانية TWO TONE بسعر 367 ألف جنيه بدلاً من 360 ألف جنيه .

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