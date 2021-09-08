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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وصول سوزوكي ألتو 2022 إلى السوق المصري

سوزوكي ألتو موديل
سوزوكي ألتو موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكي اليابانية ، داخل السوق المحلى المصري عن طرح موديل 2022 الجديد من طرازها الشهير التو، والذى يأتي ضمن فئة السيارات الهاتشباك الاقتصادية.

وأوضح وكيل سوزوكي أن السيارة ألتو موديل 2022 ، تأتى بواقع زيادة سعرية تقدر بـ 900 جنيه عن موديل 2021 ، داخل السوق المصري للسيارات.

 

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة سوزوكي ألتو موديل 2022 ، بطول السيارة 3446 مم والعرض 1490 مم والارتفاع 1475 مم مع حقيبة خلفية 180 لتر ، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية للحصول على مساحة تخزين أكبر.

وتستمد السيارة سوزوكي ألتو موديل 2022 ، قوتها من محرك 3 سلندر سعة 800 سي سي بقوة 47 حصان وعزم دوران 68 نيوتن متر وناقل حركة من 5 سرعات ينقل القوة للعجلات الأمامية.

 

 وتتسارع السيارة سوزوكي ألتو موديل 2022 ، من 0 الي 100 كم في الساعة في 20 ثانية مع استهلاك وقود بواقع 3 لتر لكل 100 كم. 

 

وتضم السيارة سوزوكي ألتو موديل 2022 ، عددا من وسائل الأمان والحماية الداخلية للسيارة، من بينها ايرباج ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD وايموبليزر وقفل أمان خلفي وإنذار لربط حزام الأمان وزجاج كهربائي وتكييف هواء. 

أما الشكل الخارجي للسيارة سوزوكي التو موديل 2022 ، فيأتي بشبكات أمامية متعددة المقاطع، و مصابيح انسيابية، وإشارات مضيئة تتوسط الرفارف الجانبية ، بالإضافة الى جنوط 13 بوصة حديد .

 

اما سعر السيارة سوزوكي ألتو موديل 2022، داخل السوق المصري يبلغ ، سعر 121.900 ألف جنيه بدلاً من سعرها السابق 121 ألف جنيه.

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