تعرف على الأسعار الجديدة لـ سوزوكي بالينو موديل 2022 |صور

تتعدد الإصدارات التي تقدمها شركة سوزوكي اليابانية داخل السوق المصري، بين فئة السيدان مثل النسخة سياز، و السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات مثل النسخة فيتارا، وإطلالة الهاتشباك المتنوعة بين التو و سويفت، و قرينتهم الكبرى من تلك الفئة وهي السيارة "بالينو" و التي تقدمها شركة سوزوكي حاليًا بموديل 2022 و لكن بدون تغييرات سواء كانت من ناحية التجهيزات أو المواصفات الفنية.

مواصفات السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022

تستمد النسخة سوزوكي بالينو قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سليندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 95 حصانا، و 130 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك الإمكانيات الفنية تستطيع بالينو أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 11.6 ثانية.

تحتوي السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 على حزمة من وسائل الامن و الحماية مثل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، و مثبت سرعة.

و تأتي السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 بمقصورة داخلية تعتمد على شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 7 بوصة، مع نظام صوتي و ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية و مدخل CD - راديو - بلوتوث - AUX / USB، و عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة المهام، و زر إيقاف و تفعيل المحرك.

كما تظهر السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 بمصابيح لأمامية و خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، و شبكة أمامية و مقابض للأبواب من الكروم، و مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية، بينما تأتي القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 3995 مم، و بعرض يقدر بـ 1745 مم، و 1470 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 355 لترا.

أسعار السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022

تقدم النسخة بالينو 2022 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 255.900 جنيه.