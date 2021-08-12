عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على الأسعار الجديدة لـ سوزوكي بالينو موديل 2022 |صور

تعرف على الأسعار
تعرف على الأسعار الجديدة لـ سوزوكي بالينو موديل 2022

تتعدد الإصدارات التي تقدمها شركة سوزوكي اليابانية داخل السوق المصري، بين فئة السيدان مثل النسخة سياز، و السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات مثل النسخة فيتارا، وإطلالة الهاتشباك المتنوعة بين التو و سويفت، و قرينتهم الكبرى من تلك الفئة وهي السيارة "بالينو" و التي تقدمها شركة سوزوكي حاليًا بموديل 2022 و لكن بدون تغييرات سواء كانت من ناحية التجهيزات أو المواصفات الفنية.

مواصفات السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022

تستمد النسخة سوزوكي بالينو قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سليندر، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 95 حصانا، و 130 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 170 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك الإمكانيات الفنية تستطيع بالينو أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 11.6 ثانية.

تحتوي السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 على حزمة من وسائل الامن و الحماية مثل، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، و مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، و مثبت سرعة.

و تأتي السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 بمقصورة داخلية تعتمد على شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 7 بوصة، مع نظام صوتي و ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية و مدخل CD - راديو - بلوتوث - AUX / USB، و عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة المهام، و زر إيقاف و تفعيل المحرك.

كما تظهر السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 بمصابيح لأمامية و خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، و شبكة أمامية و مقابض للأبواب من الكروم، و مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية، بينما تأتي القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 3995 مم، و بعرض يقدر بـ 1745 مم، و 1470 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 355 لترا.

أسعار السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 

تقدم النسخة بالينو 2022 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 255.900 جنيه.

سوزوكي بالينو سياز الهاتشباك بسبب انقطاع الكهرباء بالينو موديل 2022 سوزوكي بالينو موديل 2022 السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 مواصفات السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022

ترشيحاتنا

الدوري الممتاز .. تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري

بجانب كوارث طبيعية .. ناسا تحذر من خطر يهدد البشرية

100 وظيفة حكومية خالية في محافظة القاهرة | اعرف شروط وتفاصيل التقديم

العاملون بـ العاصمة الإدارية: نبني تاريخا لمصر.. وشكرا الرئيس السيسي

لماذا كان يصوم اليهود يوم عاشوراء

صلاح عبد الله بعد إفاقته من أزمة قلبية: لاقيتني بسأل عن أسماء معينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

جريمة بشعة .. ذبح ربة منزل ورضيعتها في ظروف غامضة ببولاق الدكرور

300 مليون إصابة .. تحذير خطير من الصحة العالمية بسبب كورونا

عمر ربيع ياسين يعلن انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

بالمجان.. الصحة تعلن مصاريف تلقي واستخراج لقاح فيروس كورونا

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. الإعلان عن الأوائل خلال ساعات

حال خسارة الدوري .. شوبير يكشف صدام مرتقب بين الأهلى واتحاد الكرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

شاهد.. النيران تأكل غابات الجزائر.. ما الذي يحدث في بلد المليون شهيد؟

طريقة عمل شوربة خضار بالفراخ .. 6 وصفات مختلفة أبرزها بالشعرية

فيديو

تحذيرات مصر من سد النهضة تتحقق.. النيل يتجاوز منسوب الفيضان في السودان

أكبر أحمق .. عداء فرنسي يثير الجدل بتصرف غريب في أولمبياد طوكيو

فيديوجراف.. بلاغ ضدها.. تصريحات مثيرة لعارضة الأزياء سلمى الشيمي

فيديوجراف.. يسبب نزيفًا بالجسد .. ظهور فيروس ماربورج في غينيا

المزيد

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

عبد المعطى أحمد يكتب: «كورونا» والحق فى دعاوى ضد مرتكبيها!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ