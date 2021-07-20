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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي الـ SUV.. سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية| صور

لمحبي الـ SUV ..
لمحبي الـ SUV .. سوزوكي فيتارا 2021 في السعودية

تعتبر النسخة فيتارا، واحدة من أشهر إصدارات العلامة التجارية الخاصة بشركة سوزوكي اليابانية، والتي استطاعت ان تحتل مكانة كبيرة طوال تاريخها الممتد، وتقدم الاطلالة الجديدة للسيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات فيتارا 2021، بالعديد من التجهيزات الداخلية، إلى جانب الصيميم الخارجي المميز.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات و اسعار السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 في السعودية.

 

مواصفات السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 

 

زودت سوزوكي فيتارا موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 120 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 155 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة غلى العجلات عبر ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

 

و من خلال هذه القدرات الفنية تستطيع السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 12.5 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.8 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 

تصميم سوزوكي فيتارا موديل 2021

 

جاءت السيارة من الخارج بجنوط رياضية تبدأ من 17 بوصة، مع مصابيح امامية تعمل بتقنية LEDLIGHT، بالاضافة إلى شبكات أمامية تتوسطها مقاطع عرضية من الكروم اللامع، مع مرايات جانبية ذات شرائط LED ضوئية، و مصابيح ضباب دائرية، بينما قدرت القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4175 مم، و عرض يبلغ 1775 مم، و 1610 مم للارتفاع، و مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 375 لتر قابلة للزيادة عند استخدام خاصية طي المقاعد.

كما تحتوي السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 على منظومة الوسائد الهوائية، و انظمة المكابح عالية التجهيز، و باقة من وسائل الرفاهية و التحكم/ مثل شاشة عرض الوسائط، وعجلة القيادة متعددة الاستخدام، و مستشعرات الركن و الحركة، و زر ايقاف و تفعيل المحرك، وأنظمة الصوت والترفيه.

اسعار السيارة فيتارا موديل 2021 في السعودية

 

الفئة الاولى أوتوماتيك  موديل  GLX 2WD 2021محرك 1600 سي سي بسعر 76.786 ريال سعودي.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLX 2WD PLUS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 82.561 ريال سعودي.

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