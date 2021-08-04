شاهد.. أسطول سوزوكي الياباني موديل 2021 في الامارات.. سعر ومواصفات

تعد سيارات العملاق الياباني سوزوكي واحدة من أكثر العلامات طلباً، في الأسواق العالمية والعربية بفضل قوتها وصلابتها بالإضافة لرحابة مقصورتها، وتوفر سوزوكي طرازات عدة من فئتي هاتشباك وSUV موديلات 2021، و لها حضور قوي في الأسواق العربية، خاصةً السوق الإماراتي.

يطرح موقع " صدى البلد " الاخباري، أبرز المواصفات والأسعار لأسطول سيارات سوزوكي اليابانية لفئات هاتشباك و SUV موديل 2021 في الامارات.

1 ـ فيتارا

ينتمي طراز سوزوكي فيتارا 2021 لفئة السيارات الرياضية الـSUV متعددة الاستخدام، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 120 حصان، وعزم أقصى للدوران 157 نيوتن .متر، تقترن بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك، و تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم في غضون 12.5 ثانية ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تتميز سيارة فيتارا 2021 من الخارج بشبك أمامي، ومصابيح أمامية، وزجاج خلفي أكثر حدة ،كما يعد الكروم الموجود في مختلف أنحاء السيارة قويا، و جهزت سوزوكى سيارة فيتارا بكشافات أمامية LED مع كشافات ضباب LED أمامية ، أما من الداخل شهدت السيارة عديد من التغيرات عن الجيل السابق ومنها وضعية قيادة جيدة حيث تتمتع هذه السيارة برؤية جيدة بلا نقاط عمياء تقريبا ويحتوي على مساحة زجاجية كبيرة.

أسعار سوزوكي فيتارا موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى GLX 2WD بسعر 64 ألف درهم.

الفئة الثانية GLX 2WD PLUS بسعر 67 ألف درهم.

2 ـ ارتيجا

ينتمي طراز سوزوكي أرتيجا 2021 لفئة السيارات العائلية متعددة الأغراض، ذات 7 مقاعد، وزودت بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 77 حصان، وعزم أقصى للدوران 138 نيوتن .متر، متصل بناقل حركة رباع السرعات أوتوماتيك، و تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 13.5 ثانية ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تعمل سيارة سوزوكى ارتيجا على منظومة الجر الأمامي، وحصولها على العديد من مواصفات و وسائل الأمن والسلامة، ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، و تضم السيارة جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية والخلفية LED، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيا، وزجاج خلفي معتم، وشبكة أمامية ومقابض أبواب من الكروم.

أسعار سوزوكي أرتيجا موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى GL بسعر 48 ألف درهم.

الفئة الثانية GLX بسعر 52 ألف درهم.

3 ـ جيميني

تتوفر سيارة سوزوكي جيمني 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 100 حصان، متصلة بناقل حركة مانيوال بـ5 سرعات، و أوتوماتيكي رباعي السرعات،.

حصلت سيارة سوزوكي على فرامل ABS وايرباج، ومقود هوائي ومكيف ونظام الثبات الالكتروني، وبها جنوط مقاس 16 بوصه، ومصابيح خلفية في الصادم الخلفي، مع مصابيح أمامية LED.

أسعار سوزوكي جيميني موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى بسعر 49 ألف درهم.

الفئة الثانية بسعر 56 ألف درهم.

4 ـ بالينو

تستمد سوزوكى بالينو موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 95 حصان، وعزم أقصى للدوارن 130 نيوتن. متر، تقترن ناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك، و يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.6 ثانية، و تصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/ ساعة.

تحتوى من الداخل على جنوط رياضية 16 بوصة، ومثبت سرعة، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وزجاج عازل للحرارة، و سبويلر خلفي، وخاصية الدخول بدون مفتاح، ومرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية، ومسند يد أمامي، وفرش المقاعد من القماش، وعجلة القيادة متعددة الوظائف.

أسعار سوزوكي بالينو موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى GL بسعر 45 ألف درهم.

الفئة الثانية GLX بسعر 49 ألف درهم.

5 ـ سويفت

تتمتع السيارة سوزوكي سويفت 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1200 سي سي قوة 84 حصان وعزم 113 نيوتن متر متصل بفتيس 5 سرعات، بنظام الجر الأمامي و تتسارع من 0 حتى 100 كم خلال 12.9 ثانية بمتوسط استهلاك 6.2 لتر بنزين لكل 100 كم.

زودت سوزوكي سويفت 2021 بمجموعة من المواصفات وسائل الأمان، ومنها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة للفرامل BA، ومانع إدارة المحرك " ايموبليزر ".

أسعار سوزوكي سويفت موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى GL بسعر 48 ألف درهم.

الفئة الثانية GLX بسعر56 ألف درهم.