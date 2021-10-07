خارطة طريق.. وزير العدل: استراتيجية حقوق الإنسان إلزام من الحكومة لنفسها

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إننا نسعى أن يكون التقاضي الالكتروني بالكامل في المحاكم الإقتصادية نهاية العام، مؤكدا أنه يتم تجربة التقاضي عن بعد منذ قيد الدعوى وحتى صدور الحكم فيها .

وأضاف عمر مروان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، أن استراتيجية حقوق الانسان إلزام من الحكومة لنفسها، مشيرا إلى أنه تعد خارطة طريق خلال 5 سنوات.

كوادر هامة ومميزة

وتابع عمر مروان، أن هناك كوادر هامة ومميزة في مجال حقوق الإنسان، مؤكدا أنه نعمل من أجل المصلحة العامة للبلد ووفقا رؤية وطنية.