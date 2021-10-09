أكثر شراسة.. روكت باني تجري تعديلات ساحرة لـ تويوتا GR 86.. صور

أجرت “روكت باني”، حزمة من التعديلات الفريدة للسيارة الرياضية تويوتا GR 86 صاحبة الأداء المميز، حيث منحتها مظهرا خارجيا أنيقا يحمل معه العديد من اللمسات الشرسة؛ لتزيد من قوة هذه الأيقونة اليابانية الشهيرة، والتي تعد واحدة من الإصدارات القوية داخل أسطول سيارات تويوتا.

تصميم السيارة تويوتا GR 86 المعدلة

ترتكز تويوتا GR 86 على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية سوداء سداسية الاضلاع، مع علبة مكابح تميل إلى اللون الذهبي، بالاضافة إلى عدة زوائد جانبية من الناحية الامامية والخلفية، والتي منحت السيارة مظهرا خارجيا يتسم بالشراسة والقوة، مع دعامات أعلى منطقة العجلات والتي تتصل بالعتبات الجانبية بالتداخل مع الصادم الامامي بشكل متناسق.

ظهرت المقدمة الخاصة بـ تويوتا GR 86 المعدلة بمصابيح عدوانية المظهر، حيث تضم شرائط ضوئية بطريقة حادة، مع غطاء محرك ذات فتحة أمامية، بالاضافة إلى شبكة أمامية متعددة المقاطع والتي تمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية لتوزيع الهواء، مع ناشر أمامي نحيف يقترب من الارض بشكل كبير.

كما دعمت السيارة تويوتا GR 86 المعدلة بـ سبويلر خلفي عريض، و عدة ملصقات تحمل بعض الشعارات، إلى جانب الناحية الخلفية والتي تضم منظومة عادم ثنائية، وزعنفة القرش الخلفية والتي تتوسط الناحية الخلفية من السقف، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية باللون الاسود.

القدرات الفنية للسيارة تويوتا GR 86

لم تحصل هذه السيارة على اي تعديلات من الناحية الميكانيكية، حيث احتفظت بنفس قدرات المحرك، والذي يتكون من 4 اسطوانات، وبسعة 2400 سي سي، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 228 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 249 نيوتن/متر، مقترن بنوعين من نواقل الحركة من 6 سرعات.