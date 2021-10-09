عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر شراسة.. روكت باني تجري تعديلات ساحرة لـ تويوتا GR 86.. صور

اكثر شراسة .. روكت
اكثر شراسة .. روكت باني تجري تعديلات ساحرة لـ تويوتا GR 86

أجرت “روكت باني”، حزمة من التعديلات الفريدة للسيارة الرياضية تويوتا GR 86 صاحبة الأداء المميز، حيث منحتها مظهرا خارجيا أنيقا يحمل معه العديد من اللمسات الشرسة؛ لتزيد من قوة هذه الأيقونة اليابانية الشهيرة، والتي تعد واحدة من الإصدارات القوية داخل أسطول سيارات تويوتا.

تصميم السيارة تويوتا GR 86 المعدلة 

 

ترتكز تويوتا GR 86 على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية سوداء سداسية الاضلاع، مع علبة مكابح تميل إلى اللون الذهبي، بالاضافة إلى عدة زوائد جانبية من الناحية الامامية والخلفية، والتي منحت السيارة مظهرا خارجيا يتسم بالشراسة والقوة، مع دعامات أعلى منطقة العجلات والتي تتصل بالعتبات الجانبية بالتداخل مع الصادم الامامي بشكل متناسق.

ظهرت المقدمة الخاصة بـ تويوتا GR 86 المعدلة بمصابيح عدوانية المظهر، حيث تضم شرائط ضوئية بطريقة حادة، مع غطاء محرك ذات فتحة أمامية، بالاضافة إلى شبكة أمامية متعددة المقاطع والتي تمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية لتوزيع الهواء، مع ناشر أمامي نحيف يقترب من الارض بشكل كبير.

كما دعمت السيارة تويوتا GR 86 المعدلة بـ سبويلر خلفي عريض، و عدة ملصقات تحمل بعض الشعارات، إلى جانب الناحية الخلفية والتي تضم منظومة عادم ثنائية، وزعنفة القرش الخلفية والتي تتوسط الناحية الخلفية من السقف، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية باللون الاسود.

القدرات الفنية للسيارة تويوتا GR 86

 

لم تحصل هذه السيارة على اي تعديلات من الناحية الميكانيكية، حيث احتفظت بنفس قدرات المحرك، والذي يتكون من 4 اسطوانات، وبسعة 2400 سي سي، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 228 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 249 نيوتن/متر، مقترن بنوعين من نواقل الحركة من 6 سرعات.

تويوتا تويوتا GR 86 روكت باني الرياضية تويوتا GR 86 تصميم السيارة تويوتا GR 86 المعدلة تويوتا GR 86 المعدلة

ترشيحاتنا

أكثر شراسة.. روكت باني تجري تعديلات ساحرة لـ تويوتا GR 86.. صور

نائب: نسعى لسد ثغرات قانون العمل.. و"تثبيت الموظف" ليس في قاموس أي دولة

واتساب يبدأ في طرح أحدث مزايا الخصوصية لأجهزة آيفون

فوائد زيت الأرجان.. سحر لن تتخيليه على البشرة والشعر

أخبار العالم| أمريكا تهدد إثيوبيا بالعقوبات ..عدوان إسرائيلي على سوريا .. الحوثي يستهدفون مطار الملك عبد الله بالسعودية وإصابة العشرات.. والاتفاق على خطة لسحب المرتزقة من ليبيا

صيام يوم المولد النبوي.. 7 بشارات في فضله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب يغادر مباراة منتخب مصر وليبيا

شبورة ورياح.. استقرار درجات الحرارة عند 30 بالقاهرة خلال طقس غد

وزير التعليم ينفي تخفيض مدة الحصص لـ 35 دقيقة وانتهاء اليوم الدراسي 11 صباحا

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة البنزين

تعديل مدة غلق المدارس أو الفصول حال ظهور كورونا لتصبح أسبوعين وليس 28 يوما

المرض دمرنى وجوزي سندني .. إعلامية شهيرة تروي قصتها مع السرطان

وفاة المطرب الجزائري رابح درياسة عن عمر يناهز 87 عاما

ظاهرة فلكية.. تساقط "شهب التنين" في سماء مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتشوف العفاريت.. سيارة تسلا تحذر صاحبها من وجود شبح أمامه في المقابر|شاهد

شاهد.. رجل يحمم ثعبان كوبرا ضخم ويسقيه الماء|فيديو

بسبب لقاح كورونا.. انسحاب ملكة جمال العالم من المسابقة وسط صدمة مشجعيها

زي الأفلام.. شاهد سائق توك توك يحطم الأرقام القياسية بالقيادة على عجلتين|فيديو

فيديو

اختاروا لأنفسهم طقوسًا مختلفة.. كواليس عالم أسرار أبناء عمرو دياب

موجة غير مسبوقة.. البرازيل تشهد عواصفا رملية تخلف 6 ضحايا

كان نفسي أطلع ضابط .. محمد هنيدي يفجر تصريحات نارية

فيديوجراف.. جسدك في خطر.. فتاة تروي مأساتها بسبب ملابسها الضيقة

المزيد

ساحة رأي

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

د.محمد عونى يكتب: كشف حساب موسيمانى مع الأهلى

بيري محمد تكتب: ماهية كرة القدم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ركن الإسلامي الثاني

أحمد شيخو يكتب: «أوجلان».. فلسفة الحياة الحرة والسلام

د. سلامة عمر يكتب: التحول الرقمي.. مدخل لجودة التعليم الأزهري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

مجدي أبوزيد

منظومة الفوضى ضد قرار مواعيد الإغلاق

عاطف عبد الستار

الأهداف الخبيثة لتوقف السوشيال ميديا

د.محمود بكري

معركة الوعي (6)

نهال علام

«السادات».. رجل الحب والحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ