شاهد .. تويوتا كورولا موديل 2022 الكروس أوفر الجديدة

كشفت شركة تويوتا اليابانية ، مؤخرا عن سياراتها الجديدة من السيارة معشوقة الملايين كورولا، ولكن هذه المرة بنسخة كروس أوفر، لتصبح بذلك هى الثانية بعد النسخة الأولى للاسواق التايلاندية العام الماضى.

واوضحت شركة تويوتا ان السيارة كورولا الكروس اوفر الجديدة ، ستكون موجهة هذه المرة الى السوق الاليابانى ، ولكن باختلافات جوهرية فى الواجهة الامامية .

وظهرت السيارة تويوتا كورولا الكروس اوفر الجديدة ، بواجهة تضم مصابيح امامية جديدة ، وشبكة امامية منخفضة قليلا ، بالاضافة الى شعار تويوتا المخصص للسيارات الهاتشباك والسيدان فى السوق اليابانى ، واكصدامات عدوانية اكثر شراسة .

بالاضافة الى مصابيح خلفية معدلة بشكل معتدل مع رسومات LED جديدة ، و عجلات المصنوعة من السبائك مقاس 17 و18 بوصة.

اما المقصورة الداخلية السيارة تويوتا كورولا الكروس اوفر الجديدة موديل 2022، فلم تقوم الشركة باى تغير يذكر عن المقصورة المتاحة داخل النسخة التيلاندية السابقة .

كما تستمد السيارة تويوتا كورولا الكروس اوفر الجديدة موديل 2022، على محرك بنزين كهربائي سعة 1.8 لتر مع تخطيط اختياري للدفع الرباعي.

اما اسعار السيارة تويوتا كورولا الكروس اوفر الجديدة ، فتبدأ من 1،999،000 ين لطراز البنزين الأساسي ، اما نسخة الدفع الرباعي الهجينة فتصل الى 3،199،000 .