المشدد 5 سنوات لمتهم في قضية هتك عرض بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عماد سامي وردخان، وعضوية المستشارين عمرو نصر، الرئيس بالمحكمة، ومحمود حمدي عبد الحسيب، نائب الرئيس، وبأمانة سر عثمان أحمد عبد الحميد ووليد ملقي، بمعاقبة المتهم «رمضان م. ص» بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامه بالمصاريف، لاتهامه في قضية هتك عرض بدائرة قسم ثان سوهاج، في القضية رقم 2948 لسنة 2026.

ماذا حدث؟

وجاء الحكم عقب نظر المحكمة أوراق القضية وما تضمنته من اتهامات وأدلة، حيث باشرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات سوهاج نظر القضية، وانتهت بعد تداولها إلى معاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع إلزامه بالمصاريف، وفقًا لما انتهى إليه منطوق الحكم.

وتأتي العقوبة في إطار الأحكام القضائية التي تصدرها محكمة جنايات سوهاج في القضايا المعروضة عليها، حيث تفصل المحكمة في الاتهامات المنسوبة للمتهمين، بعد دراسة أوراق كل قضية وما تتضمنه من وقائع وأدلة، وصولًا إلى إصدار الأحكام وفقًا لما يستقر في عقيدتها.

وقررت المحكمة معاقبة المتهم «رمضان م. ص» بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وإلزامه بالمصاريف، وذلك في القضية رقم 2948 لسنة 2026، المنظورة أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات سوهاج، والمتعلقة باتهامه بهتك عرض.