المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم في قضية مخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عماد سامي وردخان، وعضوية المستشارين عمرو نصر، الرئيس بالمحكمة، ومحمود حمدي عبد الحسيب، نائب الرئيس، وبأمانة سر عثمان أحمد عبد الحميد ووليد ملقي، بمعاقبة المتهم «م. ف. ع» بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه في قضية إحراز مواد مخدرة.

وجاء الحكم عقب نظر المحكمة أوراق القضية وما تضمنته من اتهامات وأدلة، حيث انتهت إلى معاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

عقوبة بالسجن والغرامة في قضية مخدرات

وتأتي العقوبة في إطار الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة جنايات سوهاج في قضايا المواد المخدرة، والتي تنظر فيها المحكمة وفقًا للأدلة والوقائع المعروضة أمامها، وصولًا إلى الفصل في الاتهامات المنسوبة للمتهمين.

وقررت المحكمة معاقبة المتهم بالعقوبة الواردة بمنطوق الحكم، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والغرامة المالية المحددة، وذلك في القضية المنظورة أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات سوهاج.