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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ليست ترفيهية.. تويوتا تكشف عن سكوتر C+ walkT لكبار السن وذوي الإعاقة

سكوتر تويوتا
سكوتر تويوتا

أعلنت تويوتا عملاق صناعة السيارات عن سكوتر جديدة تساعد كبار السن و ذوي الإعاقة على الحركة.

 

وفقا لموقع electrck المتخصص في السيارات، صنعت تويوتا سكوتر C + walkT بهدف حل أزمة المشي خاصة لكبار السن الذين يواجهون صعوبة في التنقل من أماكنهم، وهو عجلة كهربائية بثلاث عجلات.

 

على عكس الدراجات الكهربائية الأخرى ذات الثلاث عجلات التي سبق وتم التسويق والإعلان عنها، لم يتم تصميم هذه الدراجة للقيام بمهام مزدوجة كشكل من أشكال التنقل البديل الممتع والأكثر إثارة، بل يعتبر C + walkT عملًا جادًا ومخصصًا للمشي بشكل محدد جدًا وليس وسيلة ترفيهية.

 

تويوتا تصفها في الدعاية بأنها بديل للمشي وأنها عند التصنيع كانت تضع في اعتبارها كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية المختلفة والذين يعانون مشاكل في التنقل والهدف هو تسهيل نمط حياتهم وإيجاد طريقة آمنة تساعدهم في حياتهم اليومية والقيام بمهامهم باقل عناء.

 

لا يُقصد من السكوتر الجديدة  C + walkT أن تكون على شاكلة فيلم  Wall-E ، ولكنه بدلاً من ذلك يهدف إلى تسهيل الأمر على أولئك الذين يجدون صعوبة في المشي والتجول في مراكز التسوق والمطارات.

 

يمكن أن تمشي  C + walkT بسرعات تتراوح بين 2-10 كم / ساعة وبسرعة قصوى تبلغ 6 أميال في الساعة. تقول تويوتا إن الوضع الأسرع مخصص فقط "للمستخدمين ذوي الخبرة".

 

لمساعدة السائقين المبتدئين الذين مازالوا غير معتادين على السكوتر تحتوي الدراجة على تقنية متقدمة لاستشعار وتجنب العقبات لمنع الاصطدامات وقت السرعات العالية، يقوم السكوتر بمسح المنطقة الأمامية ويبطئ سرعته تلقائيًا إلى 2 كم / ساعة عندما يستشعر وجود عقبة قادمة.

 

يتم تشغيل C + walkT بواسطة محرك 250 واط وبطارية 272 واط قابلة للإزالة، مع وزن يصل إلى 100 كجم.

تويوتا ذوي الإعاقة سكوتر سكوتر C walkT

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