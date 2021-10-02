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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا تكشف عن صور جديدة لإصدارها القادم "فرونت لاندر"

تويوتا تكشف عن صور
تويوتا تكشف عن صور جديدة لاصدارها القادم "فرونت لاندر"

واصلت عملاقة تصنيع السيارات اليابانية "تويوتا"، تعزيز تواجدها داخل السوق العالمي وأيضا من خلا تشويق جمهورها من محبي هذه العلامة الرائدة، حيث كشفت عن بعض الصور التشويقية لنسختها الخاصة بالسوق الصيني، والتي تحمل اسم فرونت لاند، صاحبة إطلالة الكروس اوفر من عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

توقعات بشأن محرك السيارة تويوتا "فرونت لاندر"

 

وتشير التوقعات، إلى أن النسخة تويوتا "فرونت لاندر" سوف تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الإسطوانات 4 سليندر، سعة 1800 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 138 حصانا، مع طراز هجين يعمل عبر منظومة الدفع الرباعي e-four الكهربائي الاختياري، حيث تستطيع تلك النسخة الحجينة أن تنتج قوة قدرها 121 حصانا.

ومن المتوقع أيضا أن تنطلق تويوتا "فرونت لاندر" من منصة TNGA، وسوف تطرح داخل السوق الصيني اولًا، حيث دخلت الصانعة اليابانية العملاقة تويوتا في مرحلة شراكة بين كبار تصنيع السيارات الصينية GAC و FAW، فمن الممكن أن يتم طرح نموذج مماثل من خلال FAW يعتمد على اسم Corolla Cross، على أن يتم إطلاق فرونت لاندر بالتعاون مع تويوتا و .GAC

وظهرت النسخة تويوتا "فرونت لاندر" عبر الصور التشويقية بإطلالة مميزة، تجعلها تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث تمتعت بواجهة أمامية ذات شبكات سوداء عريضة، مع حواف سميكة باللون الفضي، ومصابيح ضباب دائرية على جانبي الصادم، بالإضافة إلى مصابيح أمامية عدوانية المظهر تعمل بتقنية LEDLIGHT، مع مريات كهربائية ذات إشارات ضوئية، وعجلات مدعومة بجنط رياضي مروحي الشكل.

تويوتا السيارة تويوتا فرونت لاندر السيارة تويوتا فرونت لاندر فرونت

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