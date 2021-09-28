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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعائلات الإمارات.. تويوتا أنوفا الـ SUV موديل 2021

لعائلات الإمارات
لعائلات الإمارات تويوتا انوفا موديل 2021

حققت سيارة تويوتا انوفا الرياضية متعددة الاستخدام SUV، نجاحا كبيرا على مستوى العالم، لكونها سيارة عائلية من الطراز الأول، وتتوافر بجميع المواصفات القياسية، وتميزها بلقب صاحبة المساحات الرحبة، وهي خيار محبب لدى الكثير.

 

قوة المحرك

زودت سيارة تويوتا انوفا موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة لترية 2700 سي سي، يستطيع أن يخرج قوة قدرها 164 حصان، يصل العزم الأقصى للسيارة إلى 245 نيوتن. متر/ 4000 لفة، وتقدر سعة خزان الوقود بـ65 لتر، وتستهلك السيارة لتر لكل 11.3 كم، وتتسارع السيارة عبر ناقل حركة أتوماتيكي سداسي السرعات مع خاصية التحكم اليدوي، وبمنظومة الدفع الخلفي.

الرفاهية الداخلية

تتمتع سيارة تويوتا انوفا موديل 2021  بـ 8 مقاعد مفروشة بالقماش الفاخر، وإمكانية التحكم اليدوي بارتفاع مقعد السائق، وشاشة بقياس 9 بوصة مزود بأندرويد أوتو، أبل كار بلاي، ومكيف أمامي بتحكم يدوي ومكيف خلفي بتحكم يدوي للتبريد، و تأتي السيارة أيضا بطاولات بظهر المقاعد الأمامية، نظام صوتي راديو/ مشغلCD، بلوتوث/ منفذ USB/ ومنفذ AUX وعدد 6 سماعات.

التصميمات الخارجية 

دعمت سيارة تويوتا انوفا موديل 2021 بجنوط ألومنيوم بقياس 16 بوصة، وبها أنوار أمامية هالوجين، وشبك أمامي بتطعيمات فضية اللون، كما حملت السيارة بمرايا جانبية كهربائية وبإشارات انعطاف، إلى جانب المقابض الخارجية للأبواب المطلية بالكروم وجناح خلفي.

أسعار تويوتا انوفا 2021 في الإمارات

الفئة الأولى: SE بسعر 99 ألف درهم.

الفئة الثانية: LIMITED بسعر 105 آلاف درهم.

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