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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نسخة جديدة من تويوتا "بيلتا" موديل 2022 .. تفاصيل

نسخة جديدة من تويوتا
نسخة جديدة من تويوتا "بيلتا" موديل 2022 .. تفاصيل

تواصل شركة تويوتا اليابانية من تألقها عبر نسخة جديدة تنتمي إلى فئة السيدان، وهي السيارة التي تحمل اسم بيلتا موديل 2022، وتأتي هذه النسخة بالتعاون مع شركة سوزوكي، وذلك وفقًا لما نشره موقع cartoq المتخصص في مجال السيارات، حيث ظهرت السيارة بيلتا في صور مسربة عبر شبكة الانترنت، ويرجح البعض أن هذه السيارة تعتمد على الكثير من لمسات النسخة الشهيرة سوزوكي سياز.

الاداء الفني للسيارة تويوتا بيلتا 2022

 

تستمد السيارة تويوتا بيلتا 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 105 حصانا، مقارن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، أو علبة تروس اوتوماتيكية الاداء تتكون من 4 سرعات، جميعهم ينقل السرعة عبر منظومة الدفع الامامي، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية.

 

تصميم السيارة تويوتا بيلتا 2022

 

ترتكز السيارة على جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة، مع مصابيح امامية انسيابية، ومصابيح ضباب دائرية الشكل ترتكز على جانبي الشبكات الامامية المتعددة المقاطع، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات شرائط ضوئية، مع صندوق خلفي يتسع إلى 495 لتر، و 42 لتر لسعة خزان الوقود.

 

تجهيزات السيارة تويوتا بيلتا 2022

 

تضم السيارة شاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومثبت سرعة، و فرامل ABS  مانعة للانغلاق، ومستشعرات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف مع كاميرا، وزر تفعيل وايقاف المحرك، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

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