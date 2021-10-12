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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من التعليم السعودية بشأن الطلاب غير المحصنين ضد كورونا

السعودية
السعودية

أعلنت وزارة التعليم السعودية، اليوم الثلاثاء، إحالة إحالة الطلاب غير المحصنين بجرعتي لقاح كورونا إلى التعليم عن البعد أو الانتساب.

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بعد طرحها في السعودية.. سعر ومواصفات مرسيدس اس كلاس 2022

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السعودية.. زيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي

فيما أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، أمس الاثنين، السماح بزيادة عدد الأفراد على الطاولة الواحدة في المطاعم والمقاهي إلى 10 أشخاص.

كما شددت الوزارة السعودية على ضرورة التأكد من مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب ما حددته هيئة الصحة العامة.

وأكدت الوزارة أنه سيُسمح بالدخول لمن يظهر له في تطبيق "توكلنا" أنه حاصل على جرعتين فقط.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا المعتمدة من وزارة الصحة، لدخول المنشآت الحكومية والخاصة، والمشاركة في الفعاليات.

 

لقاح كورونا وزارة الداخلية السعودية وزارة التعليم السعودية تطبيق توكلنا السعودية

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