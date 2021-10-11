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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد طرحها في السعودية.. سعر ومواصفات مرسيدس اس كلاس 2022

بعد طرحها في السعودية..سعر
بعد طرحها في السعودية..سعر ومواصفات سيارة مرسيدس اس كلاس 20

أطلقت عملاق صناعة السيارات الألمانية شركة مرسيدس سيارتها السيدان الفخمة، من طراز اس كلاس مايبخ موديل 2022، داخل السوق السعودي للسيارات، و تعد من سيارات الدفع الرباعي 4 matic  التي تجمع بين المرونة و القوة بالإضافة إلى الإبداعات التقنية الجديدة التي قدمتها مرسيدس في هذه السيارة كما تأتي بتصميم ديناميكي جديد.

وتتمتع سيارة مرسيدس اس كلاس موديل 2022 بأكثر من نسخة، الأولى بمحرك سعة 4 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج، يستطيع أن يولد قوة 496 حصان، ومدعوم بنظام هجين بقوة 48 فولت للنسخة اس 580، أما النسخة اس 621 تتمتع بمحرك 6 لتر، ينتج قوة 621 حصان، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.

تأتي سيارة مرسيدس اس كلاس موديل 2022 بنظام ترفيه، مثل شاشتين يعملان باللمس بقياس 11.6 بوصة في المقعد الخلفي، بالإضافة إلى مقاعد أمامية مدفأة ومهواة وخصائص تدليك بأربعة وضعيات مختلفة، ومقاعد خلفية مدفئة مع القدرة على تعديل مميزات الطاقة والتدليك في نظام ذو رائحة هواء مميزة وجذابة.

حصلت مرسيدس اس كلاس 2022 على فتحة سقف بانورامية، بالإضافة إلى حزمة تشمل طاولات قابلة للطي، وتتمتع السيارة بوحدة تحكم مركزية، ودعمت بزخارف خشبية وحاملات أكواب وثلاجة وأبواب تعمل بالكهرباء، وبها أنظمة أندرويد أوتو وأبل كار بلاي.

تتميز مرسيدس اس كلاس بأحدث واجهة من إم بي يو أكس للمعلومات والترفيه لمعظم سيارات مايباخ، وبشاشة أوليد تعمل باللمس وبقياس 12.8 بوصة، تتميز السيارة بمجموعة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، وبنظام ملاحة يعرض الاتجاهات بطريقة سهلة.

جاءت سيارة مرسيدس اس كلاس موديل 2022 بمنظومة السلامة الرئيسية، منها مساعدة السائق، ونظام الكبح التلقائي المتطور في حالات الطوارئ القياسية، ونظام الكشف عن المشاة، ونظام تحذير القياسي لحالة المغادرة من حارة المسار التي تتحرك فيه السيارة، ومثبت السرعة التكيفي المتوافق مع وضع القيادة.

طرحت سيارة مرسيدس اس كلاس موديل 2022 في السعودية، بـ 693.8 ألف ريال سعودي.

مرسيدس اس كلاس مايبخ مرسيدس اس كلاس مرسيدس اس كلاس موديل 2022

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