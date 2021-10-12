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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الوادي الجديد تكرم الطالبة صاحبة المركز الثالث في رياضة الدارتس

جانب من التكريم
جانب من التكريم

قام الأستاذ الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادي الجديد  لشئون التعليم والطلاب بتكريم الطالبه "ولاء فريد سيد محمد" الطالبه بكلية التربية الرياضية جامعة الوادي الجديد لحصولها علي المركز الثالث في رياضة الدارتس في المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية  تحت شعار " شباب الجمهورية الجديدة وذلك بتوجيهات الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد.

حضر التكريم  الدكتور عز درويش الاستاذ بكلية التربية الرياضية والسيد انور عباس مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة  والسيد محمد فخرى  وعلاء عبد المعطى  برعاية الشباب المركزية والمشرفين  على فوج الجامعة المشارك فى المهرجان .

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صرح بذلك  انور عباس مدير عام الإدارة العامة لرعاية  الشباب بالجامعة  والذي اكد ان  المهرجان الرياضي الاول للأسر الطلابية للجامعات المصرية  تحت شعار " شباب الجمهورية الجديدة والذى استضافته جامعة كفر الشيخ  بمشاركة  27 جامعة.

 واضاف أن المهرجان تضمن أنشطة رياضية في ألعاب ( تنس الطاولة - كرة القدم للخماسي - كرة السرعة - مصارعة - لعبة الدارتس - قوة الذراعين) بالإضافة إلى أنشطة وألعاب ترويحية للممارسة العامة لجميع طلاب الجامعات المصرية، 

واكد الاستاذ الدكتور  أحمد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب أن المهرجان ساهم فى  توثيق التعاون بين طلاب الجامعات المختلفة  ورفع الكفاءة البدنية وزيادة ممارسة النشاط الرياضي  لتخريج شباب قادر على تحمل المسئولية

وهنأ الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة  لشئون التعليم والطلاب الطالبة على هذا المركز  المتقدم فى هذه الرياضة واعضاؤ الوفد المشارك فى المهرجان متمنيا لهم  مزيدا من التفوق والنجاح  للارتقاء بجامعةالوادى الجديد فى كافة الأنشطة والمجالات.

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