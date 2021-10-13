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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شاهد آلاف الدولارات بـ مقلب نفايات في لبنان .. ما القصة؟

دولارات مكب النفايات
دولارات مكب النفايات في لبنان

فوجئ أهالي منطقة سن الفيل بمحافظة جبل لبنان ، بوجود كمية كبيرة من فئة الـ"100 دولار" في مقلب للنفايات.

تفاصيل واقعة دولارات مقلب النفايات 

وقال رئيس بلدية سن الفيل في لبنان نبيل كحالة إنّ "ما حصل صحيح، وانما يندرج تحت خانة" لعبة ولادية وليست دولارات حقيقية مزورة، بعد أن تبيّن أنها ليست أوراقا نقدية انما عبارة عن أوراق عادية طبعت عليها صورة لورقة نقدية من فئة المئة دولار، وأعيد نسخها آلاف المرات على شكل شريط صور" بحسب سكاي نيوز عربية. 

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وأضاف "كان صباحا غريبا، عند السابعة والنصف من يوم الاثنين استيقظت على رنين الهاتف ليخبرني أحدهم أن سن الفيل تغرق بآلاف الدولارات، فكانت صدمة لم تخل من الغرابة لاحقاً بعد أن أدركنا مدى جديتها".

وتابع كحالة قائلا: "إلا أننا سرعان ما اكتشفنا إنها أوراق عادية طبعت عليها صورة لورقة المئة دولار أميركي، متوقعا أن تكون خاصة لإحدى المؤسسات التي تعنى على سبيل المثال بتصوير فيلم أم ما شابه ذلك حسب نوعية الأوراق المتلاصقة".

أين دولارات مقلب النفايات 

وأردف " كانت الحاوية مركونة في منطقة خالية من المباني السكنية وبالتالي لا وجود لكاميرات المراقبة، وتعرف المنطقة بمحلة ضهر الجمل وهي موازية تماما لمجرى نهر بيروت".

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واشار كحالة "سرعان ما أبلغنا قوى الأمن الداخلي التي بدورها رفعت الموضوع إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيق بالحدث الذي ضجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وبناء على هذا الأمر، فقد استلمت القوى الأمنية الملف وباشرت تحقيقاتها لمعرفة مصدر هذه الأموال وكيف وصلت إلى الحاويات".

يشار إلى أن شركات نفايات خاصة تعمل في بيروت على تفريغ حاويات النفايات في كافة المناطق، وأن عمال هذه الشركات هم من عثروا على الأوراق والتقطوا الصور التي انتشرت بشكل لافت مع تعليقات ساخرة حيناً، وموجعة حيناً آخر للمشهد الذي استفاقت عليه العاصمة اللبنانية بيروت التي تصحى وتنام على العتمة الحالكة في هذه الأيام. 

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وللمزيد حول تفاصيل واقعة دولارات مقلب النفايات في بيروت عاصمة لبنان شاهد الفيديوجراف التالي: 

لبنان بيروت دولارات مقلب النفايات نفايات دولارات

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