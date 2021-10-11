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إلهام أبو الفتح
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فيديو جراف

فضحه ممثل شاب.. قصة اتهام شادي خلف بالتحرش وهتك العرض.. فيديوجراف

الفنان شادي خلف المتهم
الفنان شادي خلف المتهم بالتحرش ومحاولة اغتصاب 7 فتيات

أثيرت حالة من الجدل على السوشيال ميديا بعد إحالة الممثل شادي خلف إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالتحرش الجنسي بفتيات داخل ستوديو ذات (الذي يمتلكه للتدريب على التمثيل).

 

اتهامات التحرش وهتك العرض لـ شادي خلف

القصة بدأت منذ شهر يونيو الماضي، حينما خرج الممثل الشاب عبد الرحمن مجدي - عبر حسابه على انستجرام، ونشر شهادات لفتيات ذهبن إلى ستوديو ذات للتدريب على التمثيل، لكنهن تعرضن للتحرش وهتك العرض من خلال شادي خلف (حسب ما ورد في الشهادات المنشورة). 

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في المنشور الأول (بتاريخ 25 يونيو الماضي) شارك عبد الرحمن مجدي صورا لكتابات من فتيات يكشفن وقائع تحرش وهتك عرض متعددة من شادي خلف، وعلق الأول على هذه الشهادات قائلًا: «ودي شهادات بعض البنات اللي اتعرضت لده ولسه في أكتر وهايتكلموا قريب.. انا بدعمك #كله_هيتعرف». 

بعدها تلقى عبد الرحمن مجدي شهادات من فيتات أخريات، ونشر شهادتهن في منشورين إضافيين، بتاريخ 26 و27 يونيو تباعًا، واكتفى عبد الرحمن مجدي بنشر الأحرف الأولى من اسم شادي خلف، إذ كتب: «شهادات بعض ضحايا مدرب التمثيل ش.خ #كله_هيتعرف». 

إحالة شادي خلف للجنايات

وقررت جهات التحقيق - ليلة أمس الأحد إحالة الفنان شادى خلف إلى المحاكمة الجنائية،  على خلفية اتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ورشة تدريب تمثيل.

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ووجهت النيابة إلى الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7 فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

من هو شادى خلف؟

اسمه بالكامل هو شادي نبيل خلف من مواليد 13 أكتوبر 1977، وهو ابن الشاعر نبيل خلف، شارك في العديد من الأفلام وكانت آخر أعماله، فيلم الثلاثة يشتغلونها، ومن أبرز أعماله 365 يوم سعادة، الآولة في الغرام،هي فوضي، كلمني شكرا وحين ميسرة.

كانت بدايته الفنية من خلال فيلم “دم غزال”، للكاتب وحيد حامد، وكانت بطولة الفيلم لـ، منى زكي، نور الشريف، صلاح عبدالله، يسرا، محمود عبد المغني، عايدة رياض، وعمرو عبد الجليل.

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وللمزيد حول اتهام شادى خلف بالتحرش وهتك العرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات داخل ستوديو ذات شاهد الفيديوجراف التالي:

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