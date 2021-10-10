ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

قدّم صدى البلد بثا مباشرًا من موقع العثور على لقاح فيروس كورونا المُستجد، والملقى بجوار ترعة قرية إبشاق بمركز ببني مزار شمال المنيا، واستعرض الإجراءات العديدة التي تشهدها المحافظة المنيا بعد العثور على كمية من لقاح سينوفارم، حيث قام فريق من النيابة الإدارية بمعاينة موقع وجود اللقاحات واستدعت 3 مسئولين للتحقيق.

تطورات واقعة العثور على لقاحات سينوفارم

المحافظ اللواء أسامة القاضي أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا كما فتحت مديرية الصحة تحقيقا ثانيا وقدم النائب أحمد أبو حته عضو مجلس النواب عن دائرة بني مزار ومغاغة بيانا عاجلا بمجلس النواب حول الواقعة.

وقام فريق من النيابة الإدارية بمركز بني مزار شمال المنيا، برئاسة المستشار كمال دراز، رئيس النيابة، بمعاينة موقع العثور على كمية من لقاح كورونا المُستجد ملقاة على جانبي إحدى الترع بقرية أبشاق التابعة لمركز بني مزار.

وكشفت المعاينة العثور على 33 كرتونة من لقاح سينوفارم المخصص للوقاية من فيروس كورونا بداخلها 13 ألفًا و214 فايل مخصصة لـ 26 ألفًا و428 جرعة لقاحات كورونا مخصصة للمواطنين.

كما عثرت معاينة النيابة الإدارية التي ضمت في عضويتها المستشارين محمود خليفة ومحمد يحيى العطار ونبيل سمير المراقب الصحي بالإدارة الصحية ببني مزار على عبوات ورقية فارغة، وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء 3 مسؤولين للتحقيق معهم بشأن واقعة العثور على كمية من لقاح كورونا .

من جانبه قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فتح تحقيق عاجل في واقعة عثور بعض أهالي قرية «إبشاق» ببني مزار على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد، ملقاة بالقرب من إحدى الترع بالقرية، ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة عدد من مسؤولي الإدارة الصحية بالمركز بعد تلقيهم إخطارًا من أهالي قرية إبشاق بالعثور على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد، ملقاة بالقرب من ترعة القرية، ووسط أكوام القمامة وقامت الأجهزة الأمنية ومسؤولي الإدارة الصحية بالتحفظ على كمية لقاح كورونا .

وأوضح عدد من أهالي القرية أنه خلال سيرهم شاهدوا أكياسًا طبية ملقاة بجوار أكوام القمامة بجوار الترعة.

وللمزيد حول العثور على لقاحات كورونا بجوار ترعة في المنيا شاهد الفيديوجراف التالي: