عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

الموجة الرابعة من
الموجة الرابعة من فيروس كورونا

قدّم صدى البلد بثا مباشرًا من موقع العثور على لقاح فيروس كورونا المُستجد، والملقى بجوار ترعة قرية إبشاق بمركز ببني مزار شمال المنيا، واستعرض الإجراءات العديدة التي تشهدها المحافظة المنيا بعد العثور على كمية من لقاح سينوفارم، حيث قام فريق من النيابة الإدارية بمعاينة موقع وجود اللقاحات واستدعت 3 مسئولين للتحقيق.  

تطورات واقعة العثور على لقاحات سينوفارم

المحافظ اللواء أسامة القاضي أمر بفتح تحقيق عاجل في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا كما فتحت مديرية الصحة تحقيقا ثانيا وقدم النائب أحمد أبو حته عضو مجلس النواب عن دائرة بني مزار ومغاغة بيانا عاجلا بمجلس النواب حول الواقعة.  

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

جماعة ضغط وتجنيد نواب.. فضح خطة آبي أحمد لتحسين صورته أمام واشنطن

وقام فريق من النيابة الإدارية بمركز بني مزار شمال المنيا، برئاسة المستشار كمال دراز، رئيس النيابة، بمعاينة موقع العثور على كمية من لقاح كورونا المُستجد ملقاة على جانبي إحدى الترع بقرية أبشاق التابعة لمركز بني مزار. 

 

وكشفت المعاينة العثور على 33 كرتونة من لقاح سينوفارم المخصص للوقاية من فيروس كورونا بداخلها 13 ألفًا و214 فايل مخصصة لـ 26 ألفًا و428 جرعة لقاحات كورونا مخصصة للمواطنين. 

 

كما عثرت معاينة النيابة الإدارية التي ضمت في عضويتها المستشارين محمود خليفة ومحمد يحيى العطار ونبيل سمير المراقب الصحي بالإدارة الصحية ببني مزار على عبوات ورقية فارغة، وأمرت النيابة الإدارية باستدعاء 3 مسؤولين للتحقيق معهم بشأن واقعة العثور على كمية من لقاح كورونا .   

طائرات خاصة لمدة 5 أيام.. حفل زفاف أسطوري أمام شلالات فيكتوريا | فيديو

رجيم خاطئ.. إطلالة صادمة لـ أمل إبراهيم بعد غياب طويل .. فيديوجراف

من جانبه قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فتح تحقيق عاجل في واقعة عثور بعض أهالي قرية «إبشاق» ببني مزار على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد، ملقاة بالقرب من إحدى الترع بالقرية، ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة عدد من مسؤولي الإدارة الصحية بالمركز بعد تلقيهم إخطارًا من أهالي قرية إبشاق بالعثور على كمية من لقاح فيروس كورونا المُستجد، ملقاة بالقرب من ترعة القرية، ووسط أكوام القمامة وقامت الأجهزة الأمنية ومسؤولي الإدارة الصحية بالتحفظ على كمية لقاح كورونا . 

وأوضح عدد من أهالي القرية أنه خلال سيرهم  شاهدوا أكياسًا طبية ملقاة بجوار أكوام القمامة بجوار الترعة.

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

وللمزيد حول العثور على لقاحات كورونا بجوار ترعة في المنيا شاهد الفيديوجراف التالي: 

كورونا لقاح كورونا المنيا لقاحات كورونا سينوفارم

ترشيحاتنا

هل يجوز وضع الزكاة في وقف خيري؟.. تعرف على آراء الفقهاء

جدل حول إقامة المؤتمر الصحفي لمدربي مصر وليبيا

الحكمة من ذكر الله الآخرة والحساب بصيغة الماضي في القرآن.. أزهري يوضح

تزامنا مع أول أيام الدراسة.. المناطق الأزهرية تحتفي بذكرى نصر أكتوبر

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة مزاولة مهنة العلاج النفسي بدون ترخيص

في اليوم العالمي.. قومي المرأة يطالب بالدعم النفسي لذات الإعاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة ليبيا الحاسمة.. قرار جديد من كارلوس كيروش فى منتخب مصر

سيارة تقتحم سور كوبرى الساحل وتسقط فى النيل.. والشرطة تبحث عن ناجين

فرحة نزول المرتب.. فتاة ترقص بجنون أمام ماكينة الصراف الآلي ATM |شاهد

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

جاهزون بعدة سيناريوهات.. وزير التموين : زيادة سعر الخبز في صالح المواطن

أعلنت إصابتها بالمرض.. نشوى مصطفى تزف بشرى سارة لمرضى السكر

أحمد ناجي: الحضري أخطأ في هذا الأمر مع الشناوي قبل مواجهة ليبيا

بعد شائعة فقد 6 تلاميذ.. تعليم الإسكندرية تقرر التحقيق في واقعة مدرسة عمر مكرم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا خوف.. شاهد صائد يعلم طفله اصطياد ثعبان ضخم من ذيله

كيروش في مواجهة كليمنتي.. حظوظ مصر وليبيا في التأهل لمونديال قطر 2022

خطوبة مريم عامر منيب.. حفل أسطوري وحضور لوالدها الراحل | فيديو

أقصر لاعب كمال أجسام في العالم يدخل موسوعة جينيس|شاهد

فيديو

ليست فاسدة.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على كمية من لقاحات كورونا بجوار ترعة

لحظة تتويج بيج رامي بلقب مستر أولمبيا 2021 للمرة الثانية "فيديو"

خطوبة مريم عامر منيب.. حفل أسطوري وحضور لوالدها الراحل | فيديو

دعوة أمي.. الإعلامية أسماء مصطفى تكشف عن مرضها وموقف زوجها

المزيد

ساحة رأي

معتز الخصوصي يكتب: «الطفاية دى».. صبرت ونولت يا «أيوب»

حنان محمود إبراهيم تكتب: المرأة المصرية على جبهات النصر

رمضان البيه يكتب: أشرقت أنوار نبينا

ليلى موسي تكتب: فرص إعادة تعويم النظام أو تحييده

كواعب أحمد البراهمي تكتب: حكاية نصر

أمانى أحمد تكتب: طائرٌ يتخبط بين الهجرة والحنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

إبراهيم شعبان

انتخابات في حديقة العراق

نجاة عبد الرحمن

نصر أكتوبر الذى لم أحضره

كريمة أبو العينين

تأجير الأعضاء

أحمد فرغلى رضوان

محادثات الجونة 21

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: الصين فى عين العاصفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ