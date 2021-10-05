رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

في تأكيد رسمي من شركة فيسبوك التي يديرها الملياردير الأمريكية مارك زوكربيرج، أعلن مهندسو الشركة الكبرى، سبب توقف الخدمة لتطبيقات فيسبوك وإنستجرام وواتساب في كل العالم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

سبب عطل فيسبوك

عن سبب عطل فيسبوك، قال مهندسو شركة التواصل الاجتماعي، في تصريحهم الرسمي، وفق الأسباب الأولية المرجحة بنسبة كبيرة، إن سبب انقطاع موقع فيس بوك عن كل العالم، كان نتيجة خطأ في تغييرات الإعدادات الخاصة بأنظمة التوجيه الأساسية.

وأوضح المهندسون، في بيان تم نشره على موقع مهندسي شركة فيس بوك "أدت تغييرات الإعدادات في أنظمة التوجيه الأساسية المسؤولة عن تنسيق شبكة الإنترنت ومراكز البيانات لدينا إلى حدوث مشكلات أدت إلى قطع الاتصالات، وتوقفت الخدمات عن العمل".

وفي الوقت نفسه، أكدت شركة "فيس بوك"، أن انقطاع شبكة التواصل الاجتماعي إلى جانب موقع "إنستجرام" و"واتساب" عن العمل لم يؤد إلى تسرب أو كشف بيانات المستخدمين.

وكلف العطل المفاجئ في خدمات "فيسبوك" و"واتساب" و"إنستجرام" شركة "Facebook Inc" حوالي 164 ألف دولار خسائر في الدقيقة الواحدة، أي ما يقارب من 60 مليون دولار إجمالا.

كما شهدت أسهم الشركة انخفاضا قدر بأكثر من 40 مليار دولار من قيمتها السوقية، وكلف ذلك المؤسس مارك زوكربيرج خسائر شخصية بنحو 6 مليارات دولار، بعد تعرض عملاق الشبكات الاجتماعية لانقطاع غير مسبوق استمر قرابة 6 ساعات.

وهبطت أسهم "فيسبوك" بنسبة 4.89% صباح يوم الاثنين، بعد مقابلة بثتها "60 Minutes" في وقت متأخر من يوم الأحد مع عالم بيانات "فيسبوك" السابق فرانسيس هوجن.

وبعد ساعات، أصبح "فيسبوك" مظلما، حيث فقد المستخدمون إمكانية الوصول إلى جميع صفحات الويب الخاصة به على "facebook.com"، بالإضافة إلى "إنستجرام" و"واتساب". وبعد أكثر من 6 ساعات بدأت المواقع في العودة للعمل.

واستنادا إلى عائدات "فيسبوك" لعام 2020 البالغة 85.97 مليار دولار، كلف انقطاع الخدمة يوم الاثنين الشركة في المتوسط ​​163.565 دولارا في الإيرادات كل دقيقة، أي ما يقرب من 60 مليون دولار على أساس أكثر من 6 ساعات من التوقف.

وللمزيد حول سبب عطل فيسبوك وخسائر مارك زوكربيرج نتيجة توقف خدمات فيس بوك شاهد الفيديوجراف التالي: