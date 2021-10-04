بعد إعلان بيع شقة فاتن حمامة .. أشهر الفنانين سكان عمارة ليبون

شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد خبر بيع شقة فاتن حمامة بأحد أشهر العمارات في الزمالك وهي عمارة ليبون.

ويكشف "صدى البلد" أبرز المشاهير الذين سكنوا في هذا العمارة مع فاتن حمامة.

شقة فاتن حمامة

كانت تسكن بها سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة ؛ حيث كانت تتواجد شقه فاتن حمامه في الدور ١٢ ؛ وكانت شقتها مكونة من طابقين.

رشدي أباظة

كما سكن فيها أيضا دنجوان السينما المصرية الفنان ” رشدي أباظة” وظل بها حتى وفاته عام 1981.

لبنى عبد العزيز

كما سكنت فيها النجمة الكبيرة لبنى عبد العزيز ؛ والتي كانت تسكن في الدور ٨ مع زوجها السابق رمسيس نجيب والتي تركت الشقة عقب انفصالها عنه .. فعلى الرغم انها كانت باسمها الا انها تركتها له.

سامية جمال

كما كانت الفنانة سامية جمال تسكن في الدور ٣ ؛ وكانت تدفع ٣٥ جنيها قيمة إيجار هذا الشقة .

ليلى فوزي وزوجها

تزوجت الفنانة ليلى فوزي من المذيع خلال معوض وكانت تسكن بنفس طابق سامية جمال في الثالث ؛ حيث كانت شقتها مكونه من خمس غرف .

محرم فؤاد

كما سكن في هذه العمارة المطرب ”محرم فؤاد” .

شريهان

كما سكنت بها النجمة الإستعراضية ” شيريهان”والتي تواجدت فيها لفترة طويلة.

ومن أشهر الصحفيين الذين سكنوا بها الكاتب الصحفي علي أمين وناصر الدين النشاشيبي.

بيع شقة فاتن حمامة

أثيرت حالة من الجدل في الساعات الماضية بعد تداول إعلان لإحدى شركات العقارات بصحيفة الأهرام القومية، لبيع شقه فاتن حمامه ، وذلك بنظام المزاد العلني في جلسة حدد تاريخها في آخر شهر أكتوبر المُقبل.

وجاء في نص إعلان بيع شقة فاتن حمامة بصحيفة الأهرام القومية: «تعلن الشركة عن بيع بالمزايدة العلنية بنظام المظاريف المغلقة، عمارة ليبون الوحدة السابق ملكيتها للفنانة فاتن حمامة، بواجهة على النيل وحديقة الأسماك شارع الجبلاية-الزمالك بمساحة 485 متر مربع تقريبا كاملة التشطيب، مسجلة شهر عقاري، تسهيلات في السداد، جلسة الأربعاء 27 أكتوبر 2021 الساعة 1 ظهرا بمقر الشركة في الدقي»، وذلك لبيع شقة فاتن حمامة .

وللمزيد حول عمارة ليبون و شقه فاتن حمامه في الزمالك المعروضة للبيع في مزاد علني شاهد الفيديوجراف التالي: