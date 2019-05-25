شادي خلف يبدأ أنشطة جديدة في مقر ستوديو ذات

أقام الفنان الشاب شادي خلف "ليالي ذات" وهو دعوة مفتوحة للجميع لحضور سحور وعروض ترفيهية والذي يعطي فرصة للمواهب الشابة لعرض إبداعهم الفني للجمهور في مقر الاستوديو بمناسبة شهر رمضان، ويعد هذا الحفل جزء من عدد الفعاليات الجديدة التي يقدمها ستوديو ذات احتفالا بمرور ٤ سنوات على تأسيسه.



وبدأت الأنشطة بحفل موسيقي وعرض الارتجال بمقر الورشة بالخليفة المأمون، واحياه كل من عبد الحميد ماهر وأحمد محمود ومحمد أبو مسلم ومصطفى ناجي وهم فرقة ارتجال اسمها امبروطازا، بالإضافة لغناء كريستين عشم احد تلاميذ ورشة التمثيل ومذيعة نايل اف ام سالي سمبسون.



وكان من ضمن الحاضرين ايضا الكاتبة الروائية سحر الموجي وسينظم ستوديو ذات حفلا آخر بحضور عدد من النجوم يوم الأربعاء القادم.