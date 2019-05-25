ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شادي خلف يبدأ أنشطة جديدة في مقر ستوديو ذات

السبت 25/مايو/2019 - 06:03 م
صدى البلد
سعيد فراج
أقام الفنان الشاب شادي خلف "ليالي ذات" وهو دعوة مفتوحة للجميع لحضور سحور وعروض ترفيهية والذي يعطي فرصة للمواهب الشابة لعرض إبداعهم الفني للجمهور في مقر الاستوديو بمناسبة شهر رمضان، ويعد هذا الحفل جزء من عدد الفعاليات الجديدة التي يقدمها ستوديو ذات احتفالا بمرور ٤ سنوات على تأسيسه.

وبدأت الأنشطة بحفل موسيقي وعرض الارتجال بمقر الورشة بالخليفة المأمون، واحياه كل من عبد الحميد ماهر وأحمد محمود ومحمد أبو مسلم ومصطفى ناجي وهم فرقة ارتجال اسمها امبروطازا، بالإضافة لغناء كريستين عشم احد تلاميذ ورشة التمثيل ومذيعة نايل اف ام سالي سمبسون.

وكان من ضمن الحاضرين ايضا الكاتبة الروائية سحر الموجي وسينظم ستوديو ذات حفلا آخر بحضور عدد من النجوم يوم الأربعاء القادم.
شادي خلف يبدأ أنشطة جديدة في مقر ستوديو ذات
شادي خلف يبدأ أنشطة جديدة في مقر ستوديو ذات
شادي خلف يبدأ أنشطة جديدة في مقر ستوديو ذات
شادي خلف يبدأ أنشطة جديدة في مقر ستوديو ذات
شادي خلف يبدأ أنشطة جديدة في مقر ستوديو ذات
شادي خلف يبدأ أنشطة جديدة في مقر ستوديو ذات

ترشيحاتنا

المصريون بخير .. بعد تفجير ليون رئيس النادى المصري يكشف ملابسات الحادث ويطمئن أبناء المحروسة

تعرف على أول رد فعل لمارتن لاسارتي بعد قرارات مجلس الأهلي

راموس يقترب من اللعب مع محمد صلاح في ليفربول

ضربة البداية لـ تايم سبورت.. لقاء حصري مع أجيري.. وإذاعة نهائي الكونفدرالية

المقاومة هى العمود الفقري.. أول رد من حسن نصر الله على مؤتمر صفقة القرن بـ البحرين

زادتنا قوة.. رسائل حماسية من موظفي هواوي ضد الضغوط الأمريكية.. صور

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ركع على ركبته.. ملياردير يطلب الزواج من حبيبته على السجادة الحمراء فى كان.. فيديو

شاهد من القمر الصناعي.. الحالة المرورية للشوارع والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى

ممشى الطور السياحي يشكو الإهمال.. الأهالي: تحول من مزار سياحي لمقلب قمامة.. ولم يطور منذ 30 سنة.. رئيس المدينة: تخصيص مليون جنيه لتجميل الممشى وإعادته إلى سابق عهده.. صور