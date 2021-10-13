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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عاصفة شمسية تضرب الأرض.. وأضرار جسيمة تنتج عنها

صدى البلد

أعلن العلماء أن الرياح الشمسية المتدفقة من طرد كتلة تعرف بـ كتلة إكليلية في الشمس تضرب الأرض  اليوم بسرعات تزيد عن 220 ألف ميل في الساعة.

فقد حذر خبراء من أن عاصفة شمسية "تتجه إلى الأرض ، وتوقعوا وقت حدوث" ضربة مباشرة "في خطوة قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المليارات وتعطل الأقمار الصناعية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

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أصدر خبراء الأرصاد في مركز التنبؤ بالطقس الفضائي (SWPC) ، وهو وحدة تابعة لوزارة التجارة الأمريكية تحت إشراف NOAA ، تحذيرًا من عاصفة مغنطيسية أرضية G2.

ويتم تصنيف العواصف الشمسية على مقياس من G1 إلى G5 ، حيث يكون أحدها هو الأضعف والخمس الأكثر احتمالية للضرر. ولكن حتى الدوامة في G1 يمكن أن تخلق مشاكل للمليارات ، حيث يتوقع الخبراء تقلبات شبكة الطاقة وتأثيرات طفيفة على عمليات الأقمار الصناعية.


وقالت SWPC في بيان: 'يمكن أن تحدث التيارات المستحثة / تقلبات شبكة الطاقة، وقد تواجه أنظمة الطاقة في خطوط العرض العليا إنذارات الجهد.

فيما كتب خبير الأمن السيبراني كريس فيكري على تويتر: "تنبيه تم رصد اندلاع شمسي كبير وتوجه إلى الأرض"، اوأكمل :"لمسار سيكون ضربة مباشرة. توقع حدوث خلل مغناطيسي أرضي منخفض المستوى".

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أفاد موقع Spaceweather.com أنه عندما ضربت العاصفة الليلة الماضية ، زادت سرعة الرياح الشمسية بمقدار 120 كم / ثانية، وتضاعفت كثافة البلازما ثلاث مرات ، بينما زادت درجة الحرارة بنحو عشرة أضعاف.

 

الرياح الشمسية الشمس الأرض

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