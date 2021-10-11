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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عائلة مصدومة تفاجئ بـ دب يقتحم منزلهم ويتجول فيه

صدى البلد

داخل غرفة المكتب كان يقف الدب وكأنه يبحث عن أوراق هامة تخصه في أدراج المكتب،  ليترك الدب الضخم  ذو الفرأ الأسود أصحاب المنزل في حالة صدمة عندما وجدوه يتسلل إلى غرفة نوم في منزلهم ويعبث في غرفة المكتب.


قالت عائلة "ريدي" إنهم سمعوا أصواتًا غريبة قبل اكتشاف أن الدب الضخم يتجول في أرجاء المنزل، وقال ريدي لـ :"خرج ابني الأصغر من الباب الأمامي وقال: "هناك كل أنواع الخدش في المنزل ماذا يحدث هنا؟"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية".

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لم يفهم أفراد العائلة مقصد الأبن الأصغر، فـ  ركض الأبن الأكبر إلى المنزل ليرى من هناك وماذا يدث، ليعود وعلى وجهه ملامح الصدمة وينطق :"دب ضخم يقتحم المنزل".


وتابع "ريدي": "كنت أسمعه هناك وكان ابني قد ترك نصف وعاء من الحبوب على مكتب الكمبيوتر الخاص به، سمعنا الوعاء يتحطم وارتطم بالأرض. كنت أفكر ، ماذا يفعل؟ يدمر الغرفة؟"

بينما كان الدب يتجول في المنزل ، تمكن ريدي وجاره من إغلاق باب الغرفة ، على أمل أن يخرج من خلال نافذة، لكن لسوء حظهم ، تم إغلاق النافذة وأجبروا على اقتحام المدخل وفتح الباب والسماح للحيوان الضخم بالخروج من المنزل.


اكتشف ريدي في وقت لاحق أن الدب قد دخل بقوة عن طريق ضرب شاشة النافذة، وعلى الرغم من أن معظم الناس لن يكونوا هادئين جدًا إذا واجهوا فجأة دبًا أسود يزن 600 رطل في منزلهم ، قال ريدي إنه لم يشعر بالتهديد.

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وأوضح: "بدا الأمر سهل الانقياد، ففي هذا الوقت من العام ، هم في غيبوبة. إنهم سمينون ، كسالى ، ومتعبون"، وبعد أن غادر الدب المنزل ، تجول في أنحاء الشوارع وزار منزل والدة ريدي أيضًا.

تعد المنطقة نقطة ساخنة للدببة وخبراء الحيوانات ، وقد نصب خبراء ألبرتا للأسماك والحياة البرية مصيدة على الطريق في حالة عودتها.

الدب المكتب غرفة نوم الدب الضخم

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