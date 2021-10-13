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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تعلن تسجيل صفر وفيات بـ فيروس كورونا

تونس تسجل صفر وفيات
تونس تسجل صفر وفيات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان أنها لم تسجل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويستقر بذلك إجمالي الوفيات في تونس منذ تفشي الوباء في شهر مارس من العام الماضي، عند حاجز 25046 حالة.

وسجلت الصحة التونسية 230 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك بعد إجراء 5641 تحاليل مخبرية، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 4.8%.

وقالت الوزارة في بيان إن  عدد المتعافين من فيروس كورونا في تونس بلغ يوم الاثنين 329 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 682 ألفا و953 شخصا.

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كانت كل من بريطانيا ودولة الإمارات قررت رفع تحذير السفر من وإلى تونس بعد تسجيل تحسن في الوضع الوبائي، كما أزالت فرنسا تونس من القائمة الحمراء لتصنيف الدول حسب مستوى انتشار فيروس كورونا وأدرجتها في القائمة البرتقالية.

وتشير كل المؤشرات الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا في تونس إلى الاستقرار، كما يؤكد الأطباء ضعف إمكانية ظهور سلالة متحورة جديدة في البلاد رغم تحذيراتهم بمواصلة الالتزام بإجراءات الوقاية والتباعد.

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