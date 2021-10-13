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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة .. الزملوط يترأس اجتماع المجلس التنفيذي.. وطلاب من أجل مصر يشاركون في ماراثون بجامعة قناة السويس

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة احداث خلال 24 ساعة الماضية  نقدم لقراء صدي البلد اهم الاحداث  والتي جاءت كالتالي : 

محافظ الوادي الجديد يترأس إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة 

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمود فاروق مدير أمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لقطاعي التربية والتعليم والتعليم الجامعي لحسن الإستعداد والظهور المشرف لمدارس وكليات المحافظة ببداية العام الدراسي الجديد، موجهاََ  بإستكمال مبادرة متابعة الطلاب دراسياََ وإجتماعياََ وصحياََ، و جاهزية المدن الجامعية وتوافر كافة الخدمات بها.

كما وجه بالجاهزية والإستعداد بكافة المرافق والقطاعات بالتزامن مع إستضافة المحافظة للملتقي التسويقي الأول للتمور المصرية والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ أكتوبر الحالي، ويضم ٩١ عارض من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية، مؤكداََ علي ضرورة الظهور المشرف في استقبال ضيوف المحافظة.

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طلاب من أجل مصر بـ الوادي الجديد يشاركون في ماراثون بجامعة قناة السويس

شاركت جامعة الوادي الجديد بوفد مكون من 5 طلاب و4 طالبات من أسرة طلاب من أجل مصر في مارثون جري 4 كيلو للطلاب و2 كيلو للطالبات بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 وقال الدكتور جمال حسن منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة أن لجنة الإشراف علي الوفد تكونت من الدكتور محمد حامد منسق الأنشطة الطلابية بكلية الآداب والأنسة إهداء مهدي المدرس المساعد بكلية التربية.

وأضاف ان مشاركة الجامعة في الماراثون المقام بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية ياتى فى  إطار تبادل الخبرات والزيارات الطلابية بين الجامعات المصرية لزيادة التقارب بين الشباب المصري وتفاعلا مع كافة أنشطة اتحاد الرياضي للجامعات المصرية.

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