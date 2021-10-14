بصور مع فريق العمل.. هنادي مهنى تودع حكاية بدون ضمان: هتوحشوني

شاركت الفنانة هنادي مهنى صورا من كواليس مسلسل "إلا أنا" حكاية "بدون ضمان" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مودعة فريق العمل بعد عرض آخر حلقة.

وكتبت: "كان ليا الشرف إني استغل مع فريق عمل موهوب وشاطر خلوني فخورة اني جزء من العمل، شكراً على الأيام الحلوة، شكراً على الضحك والتركيز، أنا محظوظة بيكوا هتوحشوني".



وأعربت الفنانة هنادي مهنا، عن سعادتها بنجاح حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا".

وأكدت هنادي مهنا، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة “الحدث”، أن الزواج شيء جيد وليس مخيفا، مشيرة إلى أن علاقتها الزوجية ليس لها علاقة بأحداث المسلسل، وأن زوجها الفنان أحمد خالد صالح أفضل شخص على كوكب الأرض.

وقالت هنادي مهنا إن السيناريو هو الذي جذبها لخوض تلك البطولة، لأن هذه المشاكل هي التي تواجه الشباب حديثي الزواج خلال تلك الأيام، والدراما المصرية لأول مرة ترصد تلك المشاكل بالتفاصيل.

وأضافت أن خط الدراما التي تقدمة الفنانة هاجر أحمد مهم أيضاً لأنه يرصد أن مشاكل الزواج لا تفرق بين طبقات المجتمع المختلفة.

وعندما سألها مقدم البرنامج عن تصدرها تريندات مواقع التواصل بعد عرض المسلسل، قالت: "سعيدة جداً برد فعل الجمهور ولم أتوقع أن أتصدر التريند بهذا الشكل".

وقدمت هنادي مهنا الشكر لمخرجة المسلسل ياسمين أحمد كامل، موضحة أنها هي من توقعت هذا النجاح، وطالبت الجمهور بالدعاء للفنانة هاجر أحمد بالشفاء.

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