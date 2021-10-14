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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لليابان فقط… لكزس تطرح إصدارا خاصا من XL600 للطرق الوعرة

لكزس LX600
لكزس LX600

خصصت لكزس  إحدى شركات تويوتا موتورز المتخصصة في السيارات الفاخرة، نسخة خاصة من لكزسLX600 الجديدة للطرق الوعرة وستطرحها قريبا في الأسواق اليابانية فقط.

وفقا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في السيارات، تأتي النسخة اليابانية بشكلها القياسي مع خاصية إغلاق القفل التفاضلي الأمامي والخلفي والوسطى، وهو الذي يقوم بنقل الطاقة من المحرك إلى المحور، مما يسمح للعجلات بالدوران بسرعات مختلفة أثناء تدوير السيارة، ويتيح اجتياز المنعطفات بشكل مريح ويحافظ على العجل.

تأتي أيضا النسخة اليابانية بعجلات مقاس 18 بوصة لجميع التضاريس، وتعد لكزس LX600 للطرق الوعرة هي أحدث إصدار من عائلة لاند كروز الأسطورية. 

ويحاول قسم السيارات الفاخرة في تويوتا المنافسة بقوة في قطاع السيارات المخصصة للطرق الوعرة خاصة بعدما لاقت رواجا كبيرا بين العملاء سواء في أوروبا أو أمريكا مع سيارات الدفع الرباعي، ولذلك قررت تويوتا إهداء جمهورها في اليابان نسخة معدلة من لكزس مخصصة للقيادة على الطرق الوعرة لتثير حماسة العملاء وعشاق المغامرة والتحدي، بإصدار خاص من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة حصريًا للسوق اليابانية، أطلق عليها رسميا اسم LX600 Offroad، وهي تتميز ببعض التعديلات التي من المرجح أن تشق طريقها إلى سوق الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

يتمثل الاختلاف الميكانيكي الرئيسي في القفل التفاضلي الثلاثي، واحد في المقدمة، وواحد في الوسط، والآخر في الخلف، تمامًا مثل مرسيدس بنز طراز  G-wagen. كما تأتي بشكل قياسي مع عجلات قياس 18 بوصة باللون الرمادي غير اللامع، مقارنة بالعجلات القياسية المتوفرة بقياس 20 و22 بوصة، وإطارات مختلفة، ولكن بخلاف هذه الفروقات البسيطة، لديها نفس نظام الدفع الرباعي، ونظام تعليق قابل لضبط الارتفاع، ومحرك V-6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر مثل طرز LX600 الأخرى.

تتميز أيضا لكزس  للطرق الوعرة بكسوة بلاستيكية سوداء على الرفارف ومعالجة مختلفة للشبكة الهوائية عن طرازات Premium و Ultra Luxury و F Sport التي تم تأكيد بيعها وطرحها في الولايات المتحدة، وسبق أن أعلنت  لكزس أن LX600 Offroad مخصصة لليابان فقط في الوقت الحالي، وهو ما يعني نية الشركة اليابانية طرحها في عدة أسواق تباعا.

لكزس تويوتا تويوتا موتورز لكزسLX600 لكزس LX600 للطرق الوعرة مرسيدس مرسيدس بنز G-wagen

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