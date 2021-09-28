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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن لكزس RC-F موديل 2021 في السوق الكويتي| صور

نظرة شاملة عن لكزس RC-F
نظرة شاملة عن لكزس RC-F موديل 2021 في السوق الكويتي

تعتبر شركة لكزس اليابانية، واحدة من أقوى العلامات التجارية في عالم السيارات، حيث اكتسبت شهرة واسعة عبر تاريخ ممتد من الإصدارات القوية والمتنوعة، ومنها النسخة RC-F موديل 2021 والتي تقدم داخل السوق الكويتي عبر 3 فئات من التجهيزات.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، نظرة شاملة عن النسخة لكزس RC-F موديل 2021 وقائمة بأسعارها داخل السوق الكويتي.

الأداء الفني للسيارة لكزس RC-F موديل 2021

 

تستمد السيارة لكزس RC-F موديل 2021 قوتها من محرك ثماني الاسطوانات 8 سليندر، سعة 5000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 471 حصانا، وعزم أقصى للدوران 530 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يرسل السرعة عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 270 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 4.5 ثانية فقط.

الهيكل الخارجي للسيارة لكزس RC-F موديل 2021

 

حصلت السيارة من الخارج على شبكات أمامية كبيرة الحجم تتوسط اسفل غطاء المحرك متصل بالصادم الأمامي، مع إطلالة باللون الأسود وتصميم متعدد المقاطع يمنحها الأفضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مصابيح عدوانية المظهر تعمل بتقنية LED، مع لمسات غائرة وبارزة بالهيكل الخارجي.

بينما تأتي السيارة لكزس RC-F موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.695 متر، وبعرض يقدر بـ 2.069 متر، و 1.395 متر للارتفاع، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.730 متر، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 295 لتر، كما دعمت بمرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، ومنظومة عادم رباعية الاداء، وعواكس اضاءة خلفية، ومقابض من نفس لون الطلاء الخارجي للسيارة.

أسعار السيارة لكزس RC-F موديل 2021 داخل السوق الكويتي

 

الفئة الأولى لكزس RC-F موديل 2021 Platinum بقيمة قدرها 24 ألف دينار.

الفئة الثانية لكزس RC-F موديل 2021 5.0L Platinum بقيمة قدرها 25 ألف دينار.

الفئة الثالثة لكزس RC-F موديل 2021 5.0L Carbon بقيمة قدرها 30 ألف دينار.

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