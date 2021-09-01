سعر ومواصفات لكزس Rx موديل 2021 في الإمارات.. صور

تتميز علامة لكزس الفاخرة المملوكة للصانع الياباني المخضرم تويوتا بشعبية طاغية، حيث تحرص دوماً على تقديم أفخم السيارات على الإطلاق، ومع انتشار فئة الـ SUV مؤخراً لاقت رواجاً كبيراً فى الأسواق العربية و على رأسها السوق الإماراتي، و من أبرز هذه الإصدارات جاءت لكزس Rx موديل 2021.

وتستمد سيارة لكزس Rx موديل 2021 قوتها من سواعد محرك سداسي الأسطوانات، سعة 3500 سي سي، يولد قوة قدرها 296 حصان، و 370 نيوتن. متر من عزم الدوران، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء بـ 8 سرعات.

وتستطيع السيارة التسارع من وضعية السكون الي 100 كلم/س في غضون 7.7 ثانية، وبسرعة قصوى تبلغ 200 كم/س، وتستهلك السيارة 10 لتر لكل 100 كم، وتبلغ سعة خزان الوقود 71 لتر.

ودعمت سيارة لكزس Rx موديل 2021 بعجلة القيادة من الجلد مطعمة بلمسات من الخشب، مقاعد خلفية قابلة للطى كهربائيا، مقاعد الصف الأول تعمل بنظام ذاكرة المقاعد مع 10 اتجاهات للتعديل، شاشة 12.3 بوصة تعمل باللمس، نظام لكزس الصوتي يعمل مع APPLE CARPLAY أو ANDROID، نظام عرض المعلومات علي الزجاج الأمامي للسيارة، جنوط مقاس 20 بوصة، فتحة سقف كهربائية بانوراما ، مزيل ضباب خلفي.

وحصلت سيارة لكزس على مكيف أوتوماتيك يعمل بشكل منفصل لكل صف من المقاعد، مقاعد في الصف الثالث، إمكانية تدفئة المقاعد وتهويتها، دخول بدون مفتاح، فتح الباب الخلفي للسيارة كهربائيا، فتح النوافذ عن بعد، حساسات أمامية و خلفية مع وجود كاميرا امامية وكاميرا خلفية 360 درجة حسب الفئة، مصابيح أمامية أوتوماتيكية، مساحات للمصابيح الأمامية.

وتأتي سيارة لكزس RX موديل 2021 بعجلة قيادة متعددة المهام، والتحكم في المقعد أوتوماتيك، تعديل ميل عجلة القيادة، زجاج كهربائي أمامي و خلفي، مصابيح ضباب أمامية ، طي المرايات كهربائياً، حساسات أمامية وخلفية، وزر تشغيل دوران الدفع الرباعي، إمكانية تشغيل المحرك عن بعد، ضوء في الصندوق الخلفي.

أسعار لكزس Rx موديل 2021 في الامارات:

الفئة الأولى PREMIER بسعر230 ألف درهم.

الفئة الثانية PRESTIGE بسعر245 ألف درهم.

الفئة الثالثة L PRESTIGE 6 SEATS بسعر 260 ألف درهم.

الفئة الرابعة PLATINUM بسعر 275 ألف درهم.

الفئة الخامسة F SPORT بسعر 280 ألف درهم.

الفئة السادسة L PLATINUM 7 SEATS بسعر 295 ألف درهم.