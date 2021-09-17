أبرزهم GX550 للطرق الوعرة... كل طرازات لكزس القادمة

تنوي لكزس موتورز إطلاق عدد من طرازات سيارات الدفع الرباعي الجديدة على مدار السنوات القليلة المقبلة، فيما زعم منشور متداول على "ريديت"، المواصفات التفصيلية للطرز التي سيتم إعادة تصميمها بالإضافة إلى التشكيلات التي ستنضم لعائلة لكزس.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، المنشور المتداول به الكثير من المعلومات الموثوقة التي يمكن الاعتماد عليها خاصة وأن لكزس عرفت بحبها لتقديم أسماء وطرز جديدة، ومن أهم ما جاء في المنشور أن لكزس ستركز على 4 طرز من السيارات

لكزس TX

ذات الثلاث صفوف من المقاعد وهي من فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وستحل بديلا عن RX L ذات الثلاث صفوف من المقاعد، وستأتي بفئتين وشريحتين لـ TX350 و TX500h مما يشير إلى أنها ستقدم باختيار المحرك V-6 أو المحرك الهجين، من المتوقع أن تتميز بقاعدة عجلات أطول من طراز لكزس RX هذه المرة لتوفير مساحة أفضل في المقاعد الخلفية، قد يكون تصميمها مستوحى من مفهوم LF-1 Limitless الذي قدم منذ عدة سنوات.

لكزس TX

لكزس RZ450e الكهربائية

سبق وأن أعلنت لكزس بالفعل أنها ستطلق أول سيارة كهربائية لها قريبًا، وأظهرت مفهومًا يسمى LF-Z Electrified وهو شبيه فعلا بالسيارة الكهربائية القادمة. وبالفعل قامت الشركة بتسجيل علامة تجارية جديدة ية لاسم RZ450e ، ومن المرجح جدا أن يبدو هذا الطراز مشابهًا للسيارة الاختبارية ويتميز بمحرك ثنائي وتكون من فئة الدفع الرباعي.

لكزس RZ450e الكهربائية

لكزس LX600

حتى الآن لم تويوتا أحدث إصدار من لاندر كروز إلى الولايات المتحدة، لكن لكزس تخطط ابنة عمها المشابهة لها لكزس LX600 الجديدة قريبا، ويؤكد تسجيل العلامة التجارية لـ LX600 إشاعة ريديت وبأن أدائها وترقياتها ستكون أفضل مقارنة بـ LX570 الحالية. ومن المرجح جدا أن تستخدم نفس المحرك التوربيني المزدوج سعة 3.4 لتر سداسي الأسطوانات مثل لاند كروز، كما زعم المنشور أن لكزس ستقدم نسخة هجينة إلى جانب تقليم VIP أكثر فخامة.

لكزس LX600

لكزس GX550 للطرق الوعرة

وهي من فئة لدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات والمخصصة للطرق الوعرة، ومن المفترض أن تنافس لاندر روفر الديفندر و مرسيدي بنز فئة G. من المحتمل أن تستمر في استخدام طريقة الجسم على الإطار، ويمكن أن تقدم زخارف وإكسسوارات مماثلة لمفهوم GXOR من عام 2019 وهي مثل LX، من المحتمل أن يكون محركها V-6 مزدوج التيربو سعة 3.4 لتر.