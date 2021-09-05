لكزس تطلق نسختهاRC-F  و SPEEDWAY  مع منظومة "ماي 2022"

كشفت شركة لكزس اليابانية عن حزمة جديدة لنسختها RC-F و SPEEDWAY مع منظومة "ماي 2022"، وتعد تلك النسختين من اقوى الإصدارات التابعة للعلامة التجارية للصانع الياباني، والتي تحمل الكثير من المفاهيم القوية، بالإضافة إلى الاطلالة الخارجية التي تتسم بالطابع الرياضي.

لكزس تطلق نسختها RC-F و SPEEDWAY مع منظومة "ماي 2022"

زودت السيارة لكزس RC F بمحرك ثماني الأسطوانات طراز v8، سعة 5000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 472 حصانا، و 535 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، ينقل الحركة من خلال منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

بينما ترتكز السيارة على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية انيقة يبلغ قياسها 19 بوصة، بالإضافة إلى شبكات امامية متعددة المقاطع تمنح السيارة افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع منظومة عادم مزدوجة الأداء، و سبويلر خلفي قابلًا للسحب من ألياف الكربون.

وحصلت النسخة فوجي SPEEDWAY على قدرات فنية تجعلها تتسارع من نقطة الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 3.96 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 270 كيلومتر في الساعة، مقارنة بالنسخة القياسية و التي تنطلق من 0 إلى 100 كم في غضون 4.2 ثانية.

وتضم أيضا باقة متنوعة من وسائل الأمان و الحماية، إلى جابن برامج الرفاهية و التحكم مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة و التي يبلغ قياسها 10.3 بوصة، مع نظام صوتي و ترفيهي مكون من 17 مكبر صوتي بقوة 835 واط من طراز مارك ليفينسون بريميوم.