ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسودان لـ69 مليون دولار

احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الفترة من “يناير- أغسطس 2021″، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بقيمة زيادة في الصادرات 69 مليون دولار، يليها الصين بقيمة زيادة في الصادرات 55 مليون دولار لتسجل 88 مليون دولار.

واكد تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المغرب بقيمة 53 مليون دولار، ولسوريا بنحو 48 مليون دولار، ولأمريكا بنحو 27 مليون دولار، ولألمانيا بقيمة 28 مليون دولار، ولفلسطين بقيمة 20 مليون دولار لتسجل 83 مليون دولار.

كما ارتفعت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى لبنان بنحو 20 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021 لتبلغ 65 مليون دولار، ولروسيا بنحو 16 مليون دولار لتسجل 44 مليون دولار، ولإيطاليا بقيمة صادرات 78 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من 2020