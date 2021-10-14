عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسودان لـ69 مليون دولار

صدى البلد

احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في صادرات مصر من الصناعات الغذائية خلال الفترة من “يناير- أغسطس 2021″، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بقيمة زيادة في الصادرات 69 مليون دولار، يليها الصين بقيمة زيادة في الصادرات 55 مليون دولار لتسجل 88 مليون دولار.

واكد تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى المغرب بقيمة 53 مليون دولار، ولسوريا بنحو 48 مليون دولار، ولأمريكا بنحو 27 مليون دولار، ولألمانيا بقيمة 28 مليون دولار، ولفلسطين بقيمة 20 مليون دولار لتسجل 83 مليون دولار.

كما ارتفعت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى لبنان بنحو 20 مليون دولار خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021 لتبلغ 65 مليون دولار،  ولروسيا بنحو 16 مليون دولار لتسجل 44 مليون دولار، ولإيطاليا بقيمة صادرات 78 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 15 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من 2020

صادرات مصر المجلس التصديرى للصناعات الغذائية الصناعات الغذائية صادرات الصناعات الغذائية السودان

ترشيحاتنا

لمدة 15 ساعة.. انقطاع المياه عن 14 منطقة بالقاهرة غدا

في إزالة مبنى على النيل.. سائق ينجو بأعجوبة من حادث مميت |فيديو

الشهر العقاري: إطلاق المرحلة الثانية لـ السيارات المتنقلة الأسبوع المقبل.. فيديو

لقرب انتهاء فترته.. بابا الفاتيكان يودع السفير المصري.. صور

أيمن أبوالعلا: القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي

أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية.. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة باتجاه جازان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الداخلية : سيارات مرور متنقلة لتركيب الملصق الإلكتروني للمواطنين بالطرق

الصحة العالمية ترد على صدى البلد وتحسم جدل مأمونية لقاح كورونا للأطفال

شاهد أول ظهور لـ زوجة مجدي قفشة قبل حفل الزفاف

استياء أولياء الأمور .. طلب إحاطة عن ربط المصروفات بتسليم الكتب الدراسية

مد سن المعاش لما بعد 60 وتثبيت دائم.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون العمل الجديد

أمطروه بالرصاص.. القبض على 4 متهمين بقتل عريس الجيزة

معقول أضربها عشان الحجاب.. بطلة الاعتداء على صيدلانية بالزقازيق تفجر مفاجأة

مش بشرب خمرة ولا بحضن حد.. مصطفى درويش يعلن غيابه عن مهرجان الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطل ضحى بحياته فداء لجنوده.. ماذا تعرف عن الشهيد أحمد حمدي مهندس كباري حرب أكتوبر

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

صنعها الفاطميون لأهداف سياسية.. ماذا تعني حلوى المولد النبوي للحاكم بأمر الله وزوجته؟

قائد القوات الجوية محذرًا من تجاوز الخطوط الحمراء : قادرون على الوصول إلى أبعد مدى لحماية المصالح المصرية

فيديو

رنا سماحة تكشف تفاصيل أغنية مولودها الأول | فيديو

فيديو جراف| سيارات إغاثة.. كيف تتعامل الدولة مع الطرق والمحاور الرئيسية

بمناسبة عيد القوات الجوية| تعرف على أحدث طائرات تمتلكها مصر

أزمات محمد رمضان.. رقص مع المضيفات وصورته في كتاب الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: واقعة لقاحات المنيا والإخوان!!

عزيزة الصادى تكتب: «إللى إختشوا ماتوا»

الشيخ سعد الفقي يكتب: نبي الرحمة

أحمد شيخو يكتب: الفاعل الثقافي للقوة الذكية

عبد المعطى أحمد يكتب: صلاح فهمى وكراسة الجمسى!

هدير فتاح محمد تكتب: ضحايا أم مذنبون؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

تراثنا

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: يعث التحالف الرباعى - كواد

مروة لطفي

كوارث عشقية

أحمد مهدي

التربية.. هنا البداية لصناعة جيل سوي

شريف سمير

«زفاف» شباب المسرح!

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

اﻟﻤﺰﻳﺪ