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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في اليوم العالمي لـ الشاورما.. تاريخ رحلة قطع اللحوم والدجاج على السيخ

صدى البلد

تأسر القلوب بطعمها المحبب ومذاقها المختلف لحم كانت أو دجاج تلك الأكلة التي اجتمع الملايين على حبها، إنها الشاورما قطع اللحم المنغمس في  الخضراوات والخلطة السحرية من الأعشاب، بكل هذا الحب الذي يكنه العالم وبالأخص العربي لـ الشاورما فكان لها نصيب من الأيام العالمي.

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قصة اختيار 15 أكتوبر يوم عالمي لـ الشاورما


تم تحديد 15 أكتوبر يوم عالمي للاحتفال بـ الشاورما من قبل "سام أوسام" صاحب مطعم كندي " Osmow" تدعى الشاومرا على رأس قائمة المأكولات في هذا المطعم.

نتيجة رواج الشاوما وتقديمها في أشكال مختلفة  في كندا، قرر المطعم الاحتفال بـ الشاورما في يوم وطني وكان ذلك عام 2020،  للاحتفال بالنكهات الشرق أوسطية المقدمة في الشاورما اللذيذة.

ومن هنا أعلن المسجل في تقويم العيد الوطني يوم 15 أكتوبر من كل عام يوم الشاورما الوطن.

تاريخ الشاورما

واحتفالًا بهذا اليوم نعود إل تاريخ أكلة شاورما، فاحت رائحة اللحم الناضج والذي يغمر في خلطة من الأعشاب والخضراوات لأول مرة في تركيا وتحديدًا في أيام الدولة العثمانية وبلاد الشام.

كان الظهور الأول لـ الشاورما على طاولة الطعام في القرن الـ 19 الميلادي، وكانت حينها تعرف بـ "دونر كباب" döner kebap بالتركية.

واستنادًا على ما جاء في كتاب "السفر" الذي تمت كتابته في القرن الـ 18، كان رجال القبائل البدوية يشويون اللحوم على سيوفهم، وذكر الرحالة العثماني إيفليا جلبي الكباب، أنه في ستينيات القرن التاسع عشر ، ساهم إسكندر أفندي من بورصة في صنع الكباب بطريقة جديدة - الشوي العمودي وتقديمه في شرائح رفيعة وهي شكل الشاورما في وقتنا الحالي.


الشاورما تغرق شوارع برلين

أما عن إنطلاق تلك الأكلة الشرق أوسطية عالميًا، ظهر شكل الساندويتش الشاورما "دونر كباب"، في أوائل السبعينيات في برلين، وكان ذلك على يد " قادر نورمان ".

"قادر نورمان" كان أول من وضع قطع اللحم في خبز مسطح وقدمها مع الخضار مثل الطماطم والخس والبصل والخيار مع  أنواع من الصلصة ، على عكس ما كان عليه من قبل ، عند تقديم المكونات على طبق.

قدير نورمان والذي عرف في ألمانيا بـ أبو الشاورما

أسماء الشاورما حول العالم

هناك العديد من الأسماء لذلك الطبق اللذيذ وهم الشاورما ، الجيروسكوب ، التاكو باستور ، السفلقة أو الكباب التركي.

طريقة طهي الشاورما

ورغم اختلاف الأسماء لكن أساسيات طهي الشاورما لا تزال كما هي: قطع اللحم المخفوقة متبلة بالشحم والأعشاب المحلية والتوابل ، وتوضع على أسياخ وتُشوى عموديًا.

وكان  في الأصل كان اللحم المستخدم في الشاورما döner kebap هو لحم الضأن، واليوم  يُصنع من مزيج لحم الضأن ولحم البقر ، أو حتى لحم البقر فقط.

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