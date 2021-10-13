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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العشاء الأخير.. وفاة صبي بسبب وجبة أعدّها جده

صدى البلد

كانت بعض حبات المكسرات هي تصريح الوفاة لمراهق، حيث توفي الصبي الذي يبلغ من العمر 12 عامًا بشكل مأساوي بعد ساعات من تناول طبق العشاء الخاص به والذي أعده جده له خصيصأ.

بدأ "كاسون هالود" الذي كان يعاني من حساسية من الجوز والربو ، يعاني من صعوبة في التنفس في الحديقة بعد فترة وجيزة من الانتهاء من عشائه في منزل أجداده مع عائلته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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سمع تحقيق في وفاة الشاب أن جده ألبرت ، الذي طهي الوجبة ، نسي تمامًا حساسية حفيده وأطعمه طبقة تحتوي على مكسرات.

ركضت والدته لويز إلى الحديقة حيث كان يلعب، ولكن على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها المسعفون والأطباء ، توفي الصبي بشكل مأساوي بعد تعرضه للجهاز التنفسي ثم سكتة قلبية.

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وأدلت "لويز" بأدلة في التحقيق وقدمت روايتها المؤلمة لما حدث في ذلك اليوم، حيث قالت إن كاسون تناول طبق عشاءه بالكامل بعد أن جلسوا لتناول عشاء عائلي، وبعد ساعة فقط تلقت لويز مكالمة هاتفية تفيد بأن كاسون كان يعاني من حساسية في الحديقة.

 

الوفاة الصبي المكسرات طبق العشاء

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