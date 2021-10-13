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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغرب قصة انتحار.. سائح أمريكي يلقي بنفسه عاريًا داخل محرك طائرة

صدى البلد

في أغرب قصص الانتحار، قتل سائح أمريكي نفسه عن طريق تجريده ملابسه وإلقاء نفسه في محرك طائرة بسبب نقص الأدوية التي تعالج حالته الصحية، ولم يتمكن أحد من إنقاذه.

في قصة يصعب تصديقها ، توفي المواطن الأمريكي "دانيال جون أوبراين" بطريقة غريبة عن عمر يناهز 31 عامًا في بورت أوف سبين ، عاصمة ترينيداد وتوباغو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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فقد قيل إنه تسلق جدار المطار وهو عارٍ ، وهاجم أربعة من حراس الأمن وسرق سيارتهم ذات الدفع الرباعي، وادعى بروس ماكنزي ، القنصل في السفارة الأمريكية في ترينيداد ، أن أوبراين قاد السيارة ذات الدفع الرباعي إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية 747.

ثم تسلق الطائرة وألقى بنفسه في أحد محركات الطائرة، وقال مسئول بالمطار في ذلك الوقت: "لم يفكر أحد فيما كان يدور في ذهن هذا الرجل عندما أقدم على الانتحار بهذا الشكل".

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وبحسب ما ورد كان منسق المناظر الطبيعية "أوبراين" يقيم مع صديقه في فندق بيلير، الذي يقع على حدود أحد مدارج مطار بياركو الدولي خارج بورت أوف سبين، حيث كان يتمتع بعطلته.
 

الإنتحار سائح أمريكي نقص الأدوية محرك طائرة

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